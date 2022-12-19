Россияне закупили к Новому году дорогую технику малоизвестных брендов

Россияне раньше обычного начали закупать товары перед Новым годом с расчетом на скидки и желанием избежать проблем с доставкой. В первые две недели декабря предпочтения отдавали дорогим моделям техники, но малоизвестных брендов

Фото: Андрей Любимов / РБК

За первые две недели декабря наибольшим спросом у россиян пользовалась бытовая техника, а также смартфоны среднеценовых и нишевых брендов, но покупатели выбирали наиболее дорогие модели в этих категориях. Это следует из данных продавцов техники и крупных маркетплейсов, опрошенных РБК. В тот же период прошлого года категория бытовой техники была менее популярна, а подарки перед Новым годом закупали на несколько недель позже.

Что покупают

По данным «М.Видео-Эльдорадо», если в 2021 году россияне больше покупали смартфоны, то в этом — наибольшим спросом пользуется техника для дома. По словам аналитиков «М.Видео-Эльдорадо», с середины ноября по 14 декабря в продажах смартфонов усилили позиции китайские бренды — Realme, Tecno, Vivo, — а также Apple, которая ушла с российского рынка. В бытовой технике в топе — китайский Haier, турецкая Beko, словенская Gorenje, итальянская Candy, китайская Midea, узбекская Artel, во встраиваемой технике «существенный рост продемонстрировал» немецкий бренд Grundig, в телевизорах — японская Toshiba, китайские Hisense и Haier. При этом в этом году россияне стали чаще осуществлять покупки в офлайн-магазинах, предпочитая консультироваться с экспертами и более тщательно подходить к выбору техники, в частности крупногабаритной, отметили в «М.Видео-Эльдорадо».

В «Ситилинке» за первые две недели декабря наиболее популярной категорией стали компьютеры и комплектующие, мобильные устройства и расходные материалы (картриджи, тонеры, чернила и т.д). В прошлом году в тройке также была малая бытовая техника. В популярных категориях этого декабря также манипуляторы и устройства ввода (компьютерные мыши, клавиатуры и т.д.), сетевое оборудование и домашняя цифровая техника. Директор по маркетингу «Ситилинка» Александр Дедов говорит, что в компании не видят «серьезных» изменений потребительского спроса, но оговорился, что люди стали чаще выбирать более бюджетные товары и больше обращать внимание на акции и распродажи. «Подарки на Новый год многие начинают приобретать уже в середине — конце ноября, в период мировых распродаж. Но этот тренд существует не первый год. Сейчас у нас тоже проходит много предновогодних акций, и покупатели часто выбирают подарки из товаров, участвующих в них», — рассказал Дедов.

На Ozon в топе товаров с 1 по 14 декабря этого года были беспроводные наушники F9, «умная» колонка «Яндекс.Станция», «умная» светодиодная лампочка Kojima, SSD-диск Kingston и смартфон Xiaomi Redmi 9A. В прошлом году пользователи чаще всего заказывали фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 6, беспроводные наушники AirPods второго поколения, беспроводные наушники F9, «умную» лампочку от «Яндекса» и беспроводные наушники Xiaomi Airdots 2.

По словам директора по продажам «МегаФона» Давида Борзилова, продажи в их розничной сети в начале декабря увеличились на 20% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «За год список популярных товаров не изменился: клиенты приобретают смартфоны, «умные» часы и фитнес-трекеры. Если в прошлом году лидерами в топ-5 популярных смартфонов были различные модели iPhone, то в этом году покупатели выбирают iPhone 12, 13, а также устройства брендов Tecno и Realme», — сообщил Борзилов.

Представитель МТС, напротив, говорит, что с 1 по 7 декабря (последние доступные данные) количество проданных мобильных устройств упало на 17% по сравнению с прошлым годом. Самыми покупаемыми были смартфоны Xaomi и ее дочернего бренда Poco с долей 23,7%, китайских Realme (12,6%) и Tecno (12,5%), корейского Samsung (11,4%), а также Apple (8,4%). В прошлом году в ту же неделю топ выглядел по-другому: Samsung (30,1%), Xiaomi и Poco (24%), Apple (11,6%), Realme (5%) и китайский ZTE (2%). Среди наиболее продаваемых смартфонов в начале декабря этого года в сети МТС были: Tecno Spark 8С, Xiaomi Redmi 9A, Realme C30 32 и др.

По словам представителя Wildberries, с 1 по 14 декабря этого года в списке наиболее востребованной продукции преобладают носимые гаджеты и бытовая техника, тогда как в прошлом году это были чехлы для телефонов, защитные стекла, наушники, кабели, пульсоксиметры, триммеры, смартфоны и др.

В «Яндекс.Маркете» в этом году наибольшим спросом пользовались «умные» колонки, наушники и другие аксессуары, мобильные телефоны, бытовая техника для приготовления блюд и напитков, техника для уборки и др. Эти же категории, за исключением «умных» колонок, были в топ-5 наиболее покупаемых товаров и в прошлом году.

Как готовятся к Новому году

Вывод о том, что в этом году покупатели начали подготовку к новогодним праздникам раньше, приводился и в декабрьском докладе Центробанка «Региональная экономика» (есть у РБК). В качестве причины там указывались увеличение сроков и возможные перебои доставки грузов из Китая, а также стремление покупателей сэкономить на распродажах. В ЦБ отмечали снижение потребительской активности в Москве, причем более глубокое, чем в Центральной России, что связывалось с уменьшением платежеспособного спроса из-за релокации и потери дохода сотрудниками, которые работали на зарубежные компании, ушедшие из России.

Среди других тенденций аналитики ЦБ называли:

налаживание импортных поставок и расширение линейки брендов из азиатских стран и СНГ;

увеличение по итогам девяти месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года доли продаж бытовой техники под российскими брендами и марками из СНГ в полтора-два раза;

наращивание объемов производства электрооборудования московскими производителями более чем на треть;

замедление роста цен на товары длительного пользования, в том числе бытовую технику и компьютеры.

Что происходило с техникой

После начала специальной военной операции на Украине ряд иностранных производителей техники приостановил поставки своей продукции в Россию, а часть заявила, что и вовсе уходит с отечественного рынка. На этом фоне, а также в связи с увеличением курса доллара в конце февраля цены на технику резко выросли. Мониторинг РБК показывал, что к 9 марта стоимость смартфонов iPhone Pro Max и Samsung Galaxy A12 в сети «Эльдорадо» увеличилась на 27,3% по сравнению с показателем, который был на 28 февраля, а к 29 марта — на 36,4%. Ретейлеры ожидали, что запасов техники иностранных брендов, заявивших о приостановке работы в России, хватит на два-три месяца. В марте магазины техники зафиксировали повышенный спрос на российскую и белорусскую бытовую технику. По данным «М.Видео-Эльдорадо», показатели спроса на эти категории выросли на 50–70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

В начале июня ретейлеры сообщали о сокращении ассортимента техники и электроники из-за заявления некоторых зарубежных компаний о сворачивании бизнеса в России и логистических трудностей при поставке комплектующих. Уже в конце июля некоторые популярные модели смартфонов Samsung стали недоступны в регионах или их можно было приобрести только с доставкой через несколько дней. Эксперты объясняли это тем, что так называемый параллельный импорт (ввоз продукции без разрешения правообладателя) не заработал в полную силу. Перечень продукции, разрешенной к ввозу по этой схеме, Минпромторг опубликовал в начале мая. После затяжного дефицита поставок, в середине сентября, российские ретейлеры зафиксировали рост запасов игровых приставок PlayStation 5 на складах. Тогда эксперты связывали это с налаживанием поставок по параллельному импорту и снижением спроса на консоли у россиян.