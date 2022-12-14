Поставщик софта Burger King назвал риски российских законов для бизнеса

Компания Braze, которая поставляет ПО для HBO Max и Skyscanner, признала российские контрсанкционные меры, которые позволяют не выплачивать компенсации правообладателям из недружественных стран, рисками для глобального бизнеса

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Американский разработчик облачного программного обеспечения Braze в отчетности описал риски для своего глобального бизнеса, связанные с требованиями российского законодательства.

Речь идет о постановлении правительства России, которое разрешает местным компаниям и физлицам использовать изобретения и патенты, принадлежащие владельцам из недружественных стран, без согласия правообладателя и без выплаты компенсации. Документ, принятый 6 марта 2022 года, позволяет российским компаниям не выплачивать роялти владельцам патентов из стран ЕС, США, Канады и других государств. А в августе в Госдуму был внесен законопроект о принудительном лицензировании контента, в том числе компьютерных программ, который в случае принятия позволит использовать наработки зарубежных правообладателей без их согласия.

Чем известна компания Braze Разработчик облачного ПО Braze основан в 2011 году в Нью-Йорке и до 2017 года был известен как Appboy. Бизнес был организован американцами Биллом Магнусоном, Джоном Хайманом и Марком Гермезяном, которые привлекли на стартап $3 млн от частных инвесторов. Очередные инвестиции в размере $50 млн компания получила в 2017 году, еще $80 млн — в 2018-м. В 2019-м годовой оборот Braze достиг $100 млн, а Forbes включил компанию в ежегодный топ-100 ведущих мировых компаний, работающих в сфере облачных технологий. В ноябре 2021 года Braze провела IPO и привлекла $520 млн, а рыночная оценка компании составила $5,9 млрд. Выручка за первые девять месяцев 2022 года, согласно отчету, составила $256,8 млн против $167,6 млн за аналогичный период 2021-го, чистый убыток — $105,5 млн против $33,8 млн годом ранее. На международном рынке Braze известна тем, что предоставляет свои технологии стриминговому сервису HBO Max (известен по сериалам «Игра престолов», «Дом дракона» и «Эйфория»), системе поиска информации об авиаперевозках Skyscanner и сетям общепита Burger King и Domino’s Pizza.

В отчетности Braze обращает внимание, что для защиты своих запатентованных технологий и процессов компания «полагается на законы о коммерческой тайне и соглашения о конфиденциальности и передаче прав на изобретения с сотрудниками, консультантами, стратегическими партнерами, поставщиками и другими лицами». Однако, «несмотря на усилия по защите запатентованных технологий и коммерческой тайны, неавторизованные стороны могут попытаться незаконно присвоить, скопировать, реконструировать или иным образом получить и использовать их», а также узнать информацию, которая составляет коммерческую тайну.

Перечисленные риски, как отмечается в отчете Braze, обостряются из-за принятого правительством России постановления.

В Braze опасаются, что из-за требований российского законодательства риски нарушения прав владельцев запатентованных технологий и изобретений возрастут, в том числе потому, что аналогичная политика может появиться и в других странах. В этом случае компания не сможет обеспечить соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность на международном уровне, что приведет «к материальному риску несанкционированного использования технологий, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности».

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с РБК выразил сомнения в том, что отдельно взятое законодательство России может поставить под угрозу коммерческую тайну и патенты Braze. «Большинство крупных компаний ранжируют свои базы данных по макрорегионам, и узнать из России, как компания работает в условных США или в Австралии, вряд ли возможно», — объяснил Кусков. Однако риски экономических, а также имиджевых потерь, по мнению главы TelecomDaily, для компаний, не присутствующих на российском рынке, действительно имеются.

Основатель LiveInternet Герман Клименко назвал заявление Braze передергиванием: «Речь идет о том, что, если компания отказывается работать с Россией, тогда мы имеем право использовать технологии. Но если компания здесь работает, то мы соблюдаем все юридические права, которые у нее здесь есть».

Формально у Braze офиса в России никогда не было, но большинство крупных компаний, использующих ее технологии, напрямую вели или продолжают сохранять здесь бизнес. В частности, онлайн-кинотеатр HBO Max принадлежит медиахолдингу WarnerMedia. И хотя сам холдинг приостановил деятельность в России после начала спецоперации, заключенные ранее контракты HBO с сервисом «Амедиатека» продолжают действовать. Благодаря этому российские пользователи сейчас имеют легальный доступ к приквелу «Игры престолов» — сериалу «Дом дракона». Сеть Burger King, которой в России управляет франчайзи, также продолжает работу, несмотря на требования владельца бренда, канадско-американской Restaurant Brands International, прекратить деятельность на российском рынке. Продолжает работу и сеть Domino’s Pizza, мастер-франчайзи которой является турецкая DP Eurasia.