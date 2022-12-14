Поставщик софта Burger King назвал риски российских законов для бизнеса

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 15 декабря
EUR ЦБ: 67,45 (+0,75) Инвестиции, 16:03
Курс доллара на 15 декабря
USD ЦБ: 63,36 (+0,15) Инвестиции, 16:03
Москалькова сообщила о продолжающихся жалобах по мобилизации Общество, 19:41
WSJ узнала о подготовке США санкций в отношении Потанина Бизнес, 19:34
WP узнала об условии одобрения Байденом поставок ЗРК Patriot Украине Политика, 19:33
Франция мобилизовала 10 тыс. полицейских на матч с Марокко. Новости ЧМ Спорт, 19:26
Поставщик софта Burger King назвал риски российских законов для бизнеса Технологии и медиа, 19:22
Сколько стоит одно колесо для карьерного самосвала РБК и Норникель, 19:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:21
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Глава разведки США не увидела протестной угрозы для властей России Политика, 19:19
В Турции введут налог для отелей за проживание туристов с 1 января Общество, 19:12
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 19:07
Росстат изменил оценку сокращения ВВП за квартал Экономика, 19:03
Крыша над головой и труд: как вернуть бездомных в социум Партнерский проект, 18:58
В Испании сообщили о тренировках Роналду на базе «Реала» Спорт, 18:58
Выше преград: новая веха развития беспилотной воздушной доставки в России Индустрия 4.0, 18:57
Война санкций ,  
0 

Поставщик софта Burger King назвал риски российских законов для бизнеса

Поставщик технологий для HBO и Burger King предупредил о рисках из-за российских законов
Компания Braze, которая поставляет ПО для HBO Max и Skyscanner, признала российские контрсанкционные меры, которые позволяют не выплачивать компенсации правообладателям из недружественных стран, рисками для глобального бизнеса
Фото: David Gray / Reuters
Фото: David Gray / Reuters

Американский разработчик облачного программного обеспечения Braze в отчетности описал риски для своего глобального бизнеса, связанные с требованиями российского законодательства.

Речь идет о постановлении правительства России, которое разрешает местным компаниям и физлицам использовать изобретения и патенты, принадлежащие владельцам из недружественных стран, без согласия правообладателя и без выплаты компенсации. Документ, принятый 6 марта 2022 года, позволяет российским компаниям не выплачивать роялти владельцам патентов из стран ЕС, США, Канады и других государств. А в августе в Госдуму был внесен законопроект о принудительном лицензировании контента, в том числе компьютерных программ, который в случае принятия позволит использовать наработки зарубежных правообладателей без их согласия.

Чем известна компания Braze

Разработчик облачного ПО Braze основан в 2011 году в Нью-Йорке и до 2017 года был известен как Appboy. Бизнес был организован американцами Биллом Магнусоном, Джоном Хайманом и Марком Гермезяном, которые привлекли на стартап $3 млн от частных инвесторов. Очередные инвестиции в размере $50 млн компания получила в 2017 году, еще $80 млн — в 2018-м. В 2019-м годовой оборот Braze достиг $100 млн, а Forbes включил компанию в ежегодный топ-100 ведущих мировых компаний, работающих в сфере облачных технологий.

В ноябре 2021 года Braze провела IPO и привлекла $520 млн, а рыночная оценка компании составила $5,9 млрд. Выручка за первые девять месяцев 2022 года, согласно отчету, составила $256,8 млн против $167,6 млн за аналогичный период 2021-го, чистый убыток — $105,5 млн против $33,8 млн годом ранее.

На международном рынке Braze известна тем, что предоставляет свои технологии стриминговому сервису HBO Max (известен по сериалам «Игра престолов», «Дом дракона» и «Эйфория»), системе поиска информации об авиаперевозках Skyscanner и сетям общепита Burger King и Domino’s Pizza.

В отчетности Braze обращает внимание, что для защиты своих запатентованных технологий и процессов компания «полагается на законы о коммерческой тайне и соглашения о конфиденциальности и передаче прав на изобретения с сотрудниками, консультантами, стратегическими партнерами, поставщиками и другими лицами». Однако, «несмотря на усилия по защите запатентованных технологий и коммерческой тайны, неавторизованные стороны могут попытаться незаконно присвоить, скопировать, реконструировать или иным образом получить и использовать их», а также узнать информацию, которая составляет коммерческую тайну.

Перечисленные риски, как отмечается в отчете Braze, обостряются из-за принятого правительством России постановления.

Читайте на РБК Pro
Топ-менеджеры уезжают: как CEO пытаются сохранить команды
Главные ошибки с алкоголем и едой в новогодние праздники
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов

В Braze опасаются, что из-за требований российского законодательства риски нарушения прав владельцев запатентованных технологий и изобретений возрастут, в том числе потому, что аналогичная политика может появиться и в других странах. В этом случае компания не сможет обеспечить соблюдение своих прав на интеллектуальную собственность на международном уровне, что приведет «к материальному риску несанкционированного использования технологий, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности».

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в беседе с РБК выразил сомнения в том, что отдельно взятое законодательство России может поставить под угрозу коммерческую тайну и патенты Braze. «Большинство крупных компаний ранжируют свои базы данных по макрорегионам, и узнать из России, как компания работает в условных США или в Австралии, вряд ли возможно», — объяснил Кусков. Однако риски экономических, а также имиджевых потерь, по мнению главы TelecomDaily, для компаний, не присутствующих на российском рынке, действительно имеются.

Основатель LiveInternet Герман Клименко назвал заявление Braze передергиванием: «Речь идет о том, что, если компания отказывается работать с Россией, тогда мы имеем право использовать технологии. Но если компания здесь работает, то мы соблюдаем все юридические права, которые у нее здесь есть».

Формально у Braze офиса в России никогда не было, но большинство крупных компаний, использующих ее технологии, напрямую вели или продолжают сохранять здесь бизнес. В частности, онлайн-кинотеатр HBO Max принадлежит медиахолдингу WarnerMedia. И хотя сам холдинг приостановил деятельность в России после начала спецоперации, заключенные ранее контракты HBO с сервисом «Амедиатека» продолжают действовать. Благодаря этому российские пользователи сейчас имеют легальный доступ к приквелу «Игры престолов» — сериалу «Дом дракона». Сеть Burger King, которой в России управляет франчайзи, также продолжает работу, несмотря на требования владельца бренда, канадско-американской Restaurant Brands International, прекратить деятельность на российском рынке. Продолжает работу и сеть Domino’s Pizza, мастер-франчайзи которой является турецкая DP Eurasia.

Вклад «Зимний» + Акция
Реклама, ПАО Банк «ФК Открытие». Подробности об условиях акции, сроках, организаторе на сайте open.ru
8% - вот это ставка!
Узнать о вкладе
2,3% - вот это прибавка!
Узнать о вкладе
10,3% - вот это выигрыш!
Узнать о вкладе
Вот это ОТКРЫТИЕ
Узнать о вкладе
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
HBO Burger King санкции облачные технологии список недружественных стран патенты
Материалы по теме
Как закон о контрсанкционной информации изменил работу журналистов
Технологии и медиа
Владелец Warner Brothers, CNN и HBO решил приостановить работу в России
Общество
Торгпред России заявил, что власти Финляндии недооценили влияние санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter