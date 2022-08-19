В Думу внесли проект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран

В Думу внесли проект о принудительном лицензировании контента

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов внес в Государственную думу законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных» стран, отозвавших свои лицензии на авторские и смежные права на данный контент. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в часть четвертую Гражданского кодекса. В пояснительной записке к законопроекту Кузнецов отмечает, что сходная правовая практика по отношениям к изобретениям описана в ст. 1362 ГК (принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Похожий механизм предлагается использовать в отношении контента, под которым имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения». В пояснительной записке сказано, что получение принудительной лицензии будет предусмотрено «только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием», а условием ее выдачи будет полная недоступность того или иного объекта авторских и смежных прав на рынке из-за отказа правообладателя в выдаче лицензии другим лицам.

По мнению автора инициативы, мера поможет защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и теперь терпит убытки; зарубежных авторов, которые не получают вознаграждения, а также предотвратит развитие пиратства.

Накануне, 18 августа, стало известно, что из библиотеки российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (контролируется «Яндексом») пропали некоторые старые западные фильмы и сериалы. Среди них — фильмы «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья» и пр.

В пресс-службе «Кинопоиска» исчезновение ранее вышедшего контента связали со сложностями с продлением контрактов с правообладателями. В частности, там отметили, что могут быть недоступны проекты студий Warner Bros. и Disney. Обе компании весной отменили премьеры своих фильмов в России.