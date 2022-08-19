В Думу внесли проект о принудительном лицензировании контента

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 августа
EUR ЦБ: 59,39 (-1,5) Инвестиции, 16:07
Курс доллара на 20 августа
USD ЦБ: 59,13 (-0,82) Инвестиции, 16:07
«Торпедо» сменило главного тренера спустя сутки после назначения Спорт, 17:34
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:33
Выходцы из McKinsey определились с новым названием компании и ее целью Бизнес, 17:31
Мосбиржа заявила о планах выпустить продукт на основе ЦФА до конца года Крипто, 17:31
Борис Гройс — о том, почему интернет несет угрозу культурной памяти Социальная экономика, 17:29
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 17:27
В России признали нежелательными организации канадских украинцев Политика, 17:24
В СБР словами «крах для биатлона» оценили возможное отстранение Норвегии Спорт, 17:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Тревел-политики: как контролировать затраты на деловые поездки РБК и Smartway, 17:16
МЧС предотвратило распространение огня на поселок в Рязанской области Общество, 17:16
Систему голосования в Москве протестируют на опросе про улучшения Политика, 17:11
Кандидат в премьеры Британии призвал не пускать Путина на саммит G20 Политика, 17:09
Путин и Макрон созвонились впервые с конца мая и обсудили Запорожскую АЭС Политика, 17:08
Студент заработал $110 млн от продажи акций накануне их резкого обрушения Life, 17:08
Технологии и медиа ,  

В Думу внесли проект о принудительном лицензировании контента

В Думу внесли проект о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Депутат от «Справедливой России» Андрей Кузнецов внес в Государственную думу законопроект о принудительном лицензировании контента правообладателей из «недружественных» стран, отозвавших свои лицензии на авторские и смежные права на данный контент. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности парламента.

Согласно проекту, предлагается внести изменения в часть четвертую Гражданского кодекса. В пояснительной записке к законопроекту Кузнецов отмечает, что сходная правовая практика по отношениям к изобретениям описана в ст. 1362 ГК (принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец).

Похожий механизм предлагается использовать в отношении контента, под которым имеются в виду «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения». В пояснительной записке сказано, что получение принудительной лицензии будет предусмотрено «только в отношении правообладателей из недружественных стран или лиц, находящихся под их влиянием», а условием ее выдачи будет полная недоступность того или иного объекта авторских и смежных прав на рынке из-за отказа правообладателя в выдаче лицензии другим лицам.

По мнению автора инициативы, мера поможет защитить российский бизнес, который занимался распространением контента и теперь терпит убытки; зарубежных авторов, которые не получают вознаграждения, а также предотвратит развитие пиратства.

Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала
Бизнес
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Накануне, 18 августа, стало известно, что из библиотеки российского онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» (контролируется «Яндексом») пропали некоторые старые западные фильмы и сериалы. Среди них — фильмы «Властелин колец», «1+1», «Интерстеллар», сериал «Друзья» и пр.

В пресс-службе «Кинопоиска» исчезновение ранее вышедшего контента связали со сложностями с продлением контрактов с правообладателями. В частности, там отметили, что могут быть недоступны проекты студий Warner Bros. и Disney. Обе компании весной отменили премьеры своих фильмов в России.

Читайте на РБК Pro
Pro x The Economist
Фото: Spencer Platt / Getty Images Безос и Дорси инвестируют в африканские стартапы. На что они надеются
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Подсчет калорий не помогает удержать вес. Что делать вместо этого
Статьи
Pro
Как компании перейти на режим работы «меньше, но лучше»
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Что ждет рубль в ближайший месяц и стоит ли покупать юань
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock VK разочаровала рынок. Чего ждать дальше от акций соцсети
Статьи
Pro
Фото: Christian Keenan / Getty Images Ушел из фирмы — значит, предатель: каково работать в китайских компаниях
Статьи
Pro
Как государства по всему миру изымают сверхдоходы у нефтяников
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Что такое циркадные ритмы и как они помогут стать продуктивнее
Статьи
Теги
законопроект лицензирование авторские права список недружественных стран
Материалы по теме
Рост выручки онлайн-кинотеатров оказался на минимальном за 5 лет уровне
Технологии и медиа
Последняя крупная студия Голливуда отменила премьеры в России
Бизнес
В Warner Bros. выразили надежду на возвращение в Россию
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter