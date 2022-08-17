РКН нашел разработчика для системы проверки запрещенной информации
Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил 57,7 млн руб. на разработку системы «Окулус», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, в том числе пропаганды гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госзакупок. Разработкой системы «Окулус» для ФГУП ГРЧЦ займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Срок — до 12 декабря.
Согласно технической документации, на которую ссылается газета, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».
В то же время директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов уточнил РБК, что «Окулус» самостоятельно не ищет и не собирает информацию в интернете. «Для мониторинга предназначены другие информационные системы, которые уже работают в составе Единого модуля анализа (ЕМА). АС «Окулус» также интегрируют в ЕМА. Данные из мониторинговых систем будут загружаться в «Окулус» автоматически. Новая система даст оценку того, есть ли в материале признаки запрещенной законом информации. Далее (при выявлении таких признаков) автоматический отчет направится операторам для экспертного подтверждения и принятия дальнейших решений», — пояснил он.
По условиям тендера подрядчик обязан не только создать систему, но и предоставить ГРЧЦ дата-сеты, которые позволят определять запрещенную информацию. Исполнитель также поставит ГРЧЦ размеченные наборы данных для обучения модели распознавания лиц «в объеме не менее 100», так как в «Окулус» должен быть реализован «функционал каталогов определяемой символики, сцен и действий, персоналий».
Мощность системы должна составить 200 тыс. изображений в сутки, это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или две картинки.
По данным СПАРК, ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» учреждено в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. По итогам 2021 года компания получила 229,6 млн руб. выручки при 23,4 млн руб. чистой прибыли. Персонал ООО — 29 человек. Возглавляет компанию Анастасия Юрикова, 95% принадлежит Артему Пономореву, а 5% — Сергею Браилко.
Тендер на разработку системы «Окулус» был впервые объявлен в сентябре прошлого года — тогда начальная цена составляла 15 млн руб. Тогда в ГРЧЦ пояснили «Коммерсанту», что фото- и видеоматериалы в интернете превалируют над текстом и «именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами России информации».
Собеседник «Коммерсанта» в крупной ИТ-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, сказал, что реализовать такую систему в столь короткий срок и за 57 млн руб. практически невозможно: «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок».
В России к числу запрещенного контента относятся материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывами к массовым незаконным мероприятиям, выражениями явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, также туда вошли пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачной продукции.
После начала военной операции на Украине российские власти ограничили доступ к популярным соцсетям, в том числе к Twitter, Facebook и Instagram (21 марта Тверской суд Москвы признал владеющую ими корпорацию Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России).
В связи с этим в марте—июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, следует из предоставленной РБК статистики AppMagic. Так, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Для сравнения: в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место соответственно.
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