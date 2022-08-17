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РКН нашел разработчика для системы проверки запрещенной информации

Роскомнадзор выделил ₽58 млн на разработку нейросети для анализа фото и видео в соцсетях
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр выделил 57,7 млн руб. на разработку системы «Окулус», которая сможет выявлять пропаганду ЛГБТ или экстремистские материалы на фотографиях и видео в соцсетях
Фото: Асхат Бардынов для РБК
Фото: Асхат Бардынов для РБК

Главный радиочастотный центр (ФГУП ГРЧЦ, структура Роскомнадзора) выделил 57,7 млн руб. на разработку системы «Окулус», которая на основе нейросетей будет анализировать фото, видео и тексты на сайтах, в соцсетях и мессенджерах на предмет запрещенной информации, в том числе пропаганды гомосексуализма, изготовления наркотиков и оружия. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные госзакупок. Разработкой системы «Окулус» для ФГУП ГРЧЦ займется ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си». Срок — до 12 декабря.

Согласно технической документации, на которую ссылается газета, «Окулус» будет в реальном времени анализировать изображения и видео, переписки в чатах и материалы каналов мессенджеров, URL-адреса и другие данные на предмет запрещенной информации. Система должна находить запрещенный контент не только в текстовом виде, но и в «сценах, сочетаниях предметов, композициях образов, лицах, статике и динамике движений».

В то же время директор по цифровым технологиям ГРЧЦ Константин Буланов уточнил РБК, что «Окулус» самостоятельно не ищет и не собирает информацию в интернете. «Для мониторинга предназначены другие информационные системы, которые уже работают в составе Единого модуля анализа (ЕМА). АС «Окулус» также интегрируют в ЕМА. Данные из мониторинговых систем будут загружаться в «Окулус» автоматически. Новая система даст оценку того, есть ли в материале признаки запрещенной законом информации. Далее (при выявлении таких признаков) автоматический отчет направится операторам для экспертного подтверждения и принятия дальнейших решений», — пояснил он.

По условиям тендера подрядчик обязан не только создать систему, но и предоставить ГРЧЦ дата-сеты, которые позволят определять запрещенную информацию. Исполнитель также поставит ГРЧЦ размеченные наборы данных для обучения модели распознавания лиц «в объеме не менее 100», так как в «Окулус» должен быть реализован «функционал каталогов определяемой символики, сцен и действий, персоналий».

Мощность системы должна составить 200 тыс. изображений в сутки, это значит, что в секунду «Окулус» будет анализировать два кадра или две картинки.

По данным СПАРК, ООО «Эксикьюшн Эр Ди Си» учреждено в 2014 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. По итогам 2021 года компания получила 229,6 млн руб. выручки при 23,4 млн руб. чистой прибыли. Персонал ООО — 29 человек. Возглавляет компанию Анастасия Юрикова, 95% принадлежит Артему Пономореву, а 5% — Сергею Браилко.

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Роскомнадзор закажет систему для поиска порно и экстремизма по видео
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Главный радиочастотный центр

Тендер на разработку системы «Окулус» был впервые объявлен в сентябре прошлого года — тогда начальная цена составляла 15 млн руб. Тогда в ГРЧЦ пояснили «Коммерсанту», что фото- и видеоматериалы в интернете превалируют над текстом и «именно в таком контенте появляется все больше запрещенной законами России информации».

Собеседник «Коммерсанта» в крупной ИТ-компании, знакомый с содержанием технического задания проекта, сказал, что реализовать такую систему в столь короткий срок и за 57 млн руб. практически невозможно: «Исполнителю ставят не конкретные цели, задачи и требования, которые можно выполнить при доработке уже существующей и работающей системы, а просят спроектировать принципиально новое решение, что невозможно сделать в обозначенный срок».

В России к числу запрещенного контента относятся материалы с признаками экстремизма и терроризма, призывами к массовым незаконным мероприятиям, выражениями явного неуважения к обществу, государству и официальным символам России, информация о способах совершения суицида и методах изготовления наркотиков, также туда вошли пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и демонстрация употребления табачной продукции.

После начала военной операции на Украине российские власти ограничили доступ к популярным соцсетям, в том числе к Twitter, Facebook и Instagram (21 марта Тверской суд Москвы признал владеющую ими корпорацию Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России).

В связи с этим в марте—июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, следует из предоставленной РБК статистики AppMagic. Так, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Для сравнения: в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место соответственно.

Ранее в интервью телеканалу РБК министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев говорил, что до 24 февраля суммарно на Facebook, Instagram и Twitter приходилось 10–12% от всего российского трафика, а после их блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Роскомнадзор Нейросеть соцсети мессенджеры запрещенный контент
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