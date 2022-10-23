Вестерос против Средиземья: как смотрели «Дом дракона» и «Кольца власти»

Первый сезон приквела «Игры престолов» — «Дом дракона» — завершится 24 октября. Чуть больше недели назад состоялся финал его главного конкурента — «Колец власти». Как зрители приняли два самых высокобюджетных сериала года

Кадр из сериала «Дом дракона» (Фото: HBO)

Вечером 23 октября состоится премьера финального эпизода первого сезона сериала «Дом дракона». Российские зрители из-за разницы во времени увидят последнюю серию приквела «Игры престолов» в понедельник утром, 24 октября, на «Амедиатеке» (несмотря на уход головной компании HBO из России после начала спецоперации на Украине, сервис смог добиться права на показ в рамках ранее заключенных договоренностей).

Неделю назад завершился и первый сезон главного конкурента «Дома дракона» — сериала от компании Amazon «Властелин колец: Кольца власти», снятого по мотивам произведений Джона Толкина. Критики и зрители сравнивали два фэнтезийных проекта задолго до их релиза: они соревновались по бюджетам, масштабам съемок и спецэффектов, а также по потенциалу. Оба должны были стать новыми флагманами конкурирующих стриминговых платформ — HBO Max и Amazon Prime Video соответственно. Оба являются приквелами культовых экранных эпопей, отмеченных как профессиональным сообществом, так и зрителями: трилогия «Властелин колец» в свое время выиграла 17 премий «Оскар», а сериал «Игра престолов» — 12 статуэток «Эмми» за один только финальный сезон.

Какой сериал собрал наивысшие рейтинги, какой охват был у проектов и какие планы у создателей — в обзоре РБК.

Как смотрели «Дом дракона»

Первая серия «Дома дракона» вышла на канале HBO и стриминговой платформе HBO Max 21 августа. Уже на следующий день издание Variety сообщило, что количество зрителей серии достигло 9,9 млн человек, из которых на телепоказ пришлось 3,2 млн. Через несколько дней этот показатель удвоился.

Для сравнения: первый эпизод первого сезона «Игры престолов» в свое время собрал у экранов 4,2 млн зрителей. А премьера восьмого, финального сезона оригинального сериала достигла показателя 17,9 млн человек. Variety также сравнивает старт «Дома дракона» со вторым по популярности проектом HBO — «Эйфорией»: первый эпизод вышедшего в 2022 году второго сезона посмотрели 2,4 млн зрителей. Этот показатель более чем в три раза уступает премьере «Дома дракона».

Читайте на РБК Pro Pro «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии «Трассономика»: почему снижение налогов может погубить экономику Британии Статьи Pro Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Какое будущее ждет систему быстрых платежей после отмены льгот Прогнозы Pro В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него В ЕС не договорились о потолке цен на газ. Что могут ввести вместо него Статьи Pro Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Как не сломаться из-за «черных лебедей» и развить в себе антихрупкость Инструкции Pro Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Китай не спасает: какие логистические проблемы обрушились на импортеров Статьи Pro Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Отчет Netflix впечатлил рынок. Что будет дальше с акциями компании Прогнозы Pro «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом «Мир кубиков» вместо Lego: что не так с этим ребрендингом Статьи Pro Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций Выручка «дивидендного короля» Procter&Gamble выросла. Чего ждать от акций Статьи

Второму эпизоду «Дома дракона» удалось повысить планку: за несколько часов после премьеры его, по данным The Hollywood Reporter, посмотрели около 10,2 млн зрителей. В дальнейшем динамика аудитории проекта раскрывалась только в процентах — она демонстрировала устойчивый рост. Уже к пятой серии среднее количество зрителей одного эпизода сериала, по данным Nielsen, составляло 29 млн.

«Амедиатека», которой принадлежат права на показ «Дома дракона» в России, абсолютных показателей премьеры не раскрывала. Однако, по данным сервиса, в период с 21 августа по 21 октября сериал посмотрели 76,5% всех пользователей, смотревших онлайн-контент платформы в этот период (общее число подписчиков сервис не раскрывает).

Как смотрели «Кольца власти»

Премьера «Колец власти» состоялась на неделю позже запуска «Дома дракона» — 1 сентября. Шоураннеры в первый же день показали сразу две серии. В отличие от HBO, распределившей трансляцию на классический линейный телеканал и собственный стриминг, а также продавшей права на показ приквела в ряде стран сторонним компаниям, Amazon Prime Video самостоятельно показывала свой сериал в 240 странах. К слову, в России легально посмотреть «Кольца власти» нельзя: после начала спецоперации на Украине Amazon Prime Video прекратила свою работу на российскую аудиторию, а контрактов на сериальные проекты у нее здесь не было.

За сутки первые серии «Колец власти», по данным самой Amazon, собрали 25 млн зрителей (в описании методологии не указано, учитывает ли эта цифра тех, кто посмотрел, например, только один эпизод). Только американскую аудиторию Nielsen оценил в 12,5 млн за первые четыре дня. Аналитическая компания Samba TV, считающая просмотры на Smart TV, представила значительно более скромные цифры: 1,8 млн домохозяйств в США против 4,8 млн у «Дома дракона».

Зрителям «Кольца власти» понравились меньше «Дома дракона»: из-за большого количества последовавших за премьерой негативных отзывов Amazon на 72 часа даже заморозила возможность выставлять оценки проекту. А крупнейший кинопортал IMDb начал удалять отрицательные отзывы.

После премьеры Amazon о просмотрах новых эпизодов «Колец власти» не отчитывалась. Несмотря на то что финальная серия первого сезона вышла 14 октября, ее показатели до сих пор так и не были опубликованы.

Кто смотрел «Дом дракона» и «Кольца власти» Подробным исследованием аудитории обоих проектов в середине октября занялась исследовательская компания Nielsen. «Дом дракона» привлекал более молодую аудиторию, чем «Кольца власти». Так, 68% зрителей приквела «Игры престолов» — люди в возрасте от 18 до 49 лет. Предысторию «Властелина колец» тем временем в основном смотрела аудитория старше 35 лет, на нее пришелся 71%. Оба шоу привлекают в основном мужскую аудиторию. Аудитория у обоих проектов пересекается: 34% поклонников «Дома дракона» смотрели «Кольца власти» и наоборот.

Что говорили о сериалах критики

«Дом дракона» понравился профессиональным зрителям значительно больше, чем «Кольца власти». Так, портал Variety особенно хвалил предысторию «Игры престолов» за визуальные эффекты и утверждал, что, даже будучи приквелом, этот проект сможет существовать вне тени «Игры престолов».

The Guardian также предрекала шоу «оглушительный успех», отмечая, что ему присущи все лучшие качества «Игры престолов», а также «энергичность и качественная визуальная составляющая». Би-би-си, в свою очередь, называла приквел более мрачным по сравнению с оригинальным сериалом. В рецензии отмечается и большая многогранность персонажей: «Здесь нет ни Джоффри, которого нужно ненавидеть, ни Тириона, за которого нужно болеть. Эти люди сложнее». Одним из немногих, кто опубликовал отрицательный отзыв на «Дом дракона», стал журнал Rolling Stone, отметивший, что у проекта «нет ни остроумия, ни энергии».

Сериал «Кольца власти» после премьерных эпизодов в основном критиковали. Одним из первых о проекте высказался Илон Маск. «Толкин переворачивается в гробу. Все мужские персонажи в сериале либо трусы, либо придурки, либо все сразу. Только Галадриэль храбрая, умная и хорошая», — написал он в своем «Твиттере».

Критическими ремарками завершила свою рецензию на финальный эпизод «Колец власти» и весь сериал в целом The New York Times, заявив, что проект «вряд ли идеален». Автор материала Ноэль Мюррей отметил затянутость серий и повтор одних и тех же сюжетов. Среди плюсов в рецензии указаны декорации, спецэффекты и диалоги.

Одну из наиболее критических рецензий на «Кольца власти» опубликовал Forbes, назвав сериал «абсолютной катастрофой». «Я никогда не видел, чтобы адаптацию крупного произведения так жестоко оскорбляли, коренным образом переделывали или так неуважительно обращались с ней, как создатели «Колец власти» обошлись с «Властелином колец». Творение Толкина едва просвечивает сквозь грязь», — написал автор материала Эрик Кайн, указав, что «почти все, что могло пойти не так, пошло не так».

Из-за большого количества негатива авторы «Колец власти» в октябре даже выступили с обращением в адрес критиковавших проект зрителей. «Неприятнее всего слышать циничную точку зрения, что мы занимались этим ради денег. Все было наоборот», — утверждал один из шоураннеров Патрик Маккей.

Будет ли у сериалов продолжение

Уже через четыре дня после премьеры создатели «Дома дракона» сообщили, что сериал будет продлен на второй сезон. В отличие от «Колец власти», шоураннеры которых сразу заявляли о планах на пять сезонов, продолжение приквела «Игры престолов» хоть и обсуждалось, но было под вопросом. Пока даты премьеры второго сезона неизвестны. Прежде «Игра престолов» выходила каждый год, однако разрыв между седьмым и финальным восьмым сезонами составил два года.

Кроме того, в 2021 году автор легшего в основу «Игры престолов» цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин подписал с HBO пятилетний контракт на «восьмизначную сумму», по которому он будет участвовать в работе над сериалами по своим произведениям.

О том, что сериал «Кольца власти» получит пять сезонов, было известно фактически с самого начала. Такая продолжительность обусловлена суммой, которую компания заплатила Tolkien Estate за права на экранизацию, — $250 млн. В рекордные для сериальной индустрии 650 млн новозеландских долларов бюджета (около $465 млн), который Amazon потратила на съемки первого сезона «Колец власти», были заложены траты на декорации: студия планирует использовать их на протяжении всей работы над проектом. В октябре глава Amazon Studios Дженнифер Салке подтвердила намерения студии снять пять сезонов общей продолжительностью 50 часов. Для сравнения: на съемки каждого эпизода «Дома дракона» было потрачено $20 млн, таким образом, совокупный бюджет сериала достиг $200 млн.