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Немецкий разработчик SAP оценил стоимость ухода из России в €350 млн

Операционная прибыль крупнейшего в мире разработчика приложений для бизнеса упала почти на треть из-за событий на Украине и решения покинуть российский и белорусский рынки
Фото: iJeab / Shutterstock
Фото: iJeab / Shutterstock

Немецкий разработчик программного обеспечения для управления предприятиями SAP, один из мировых лидеров в этой области, в квартальном отчете оценил негативное влияние решения об уходе из России и Белоруссии на свой бизнес в €350 млн. Это размер, на который сократится годовая операционная прибыль компании.

В эту сумму входит упущенная выгода, затраты на реструктуризацию и списание долгов.

Операционная прибыль SAP во втором квартале 2022 года составила €1,68 млрд против €1,92 млрд за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль по МСФО снизилась на 32%. В связи с ожидаемыми последствиями ухода из России и Белоруссии SAP ухудшила прогноз для операционной прибыли на текущий год до €7,6–7,9 млрд (предыдущий прогноз — €7,8–8,25 млрд).

Финансовый директор SAP Лука Мучич, комментируя отчет, сообщил, что выход компании с российского и белорусского рынка должен быть завершен до конца того года и в дальнейшем новых негативных последствий компания не ожидает. Но военные действия на Украине и их последствия стали главным фактором сокращения операционной прибыли в этом квартале.

Финский разработчик навигации для судов продал бизнес и ушел из России
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Фото:Kimmo Brandt / EPA / ТАСС

SAP — крупнейший в мире поставщик приложений для бизнеса. В России SAP продавала системы управления ресурсами предприятия (ERP), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управления цепочками поставок (SCM), управления производством (ERP Production Planning, MES, EAM, CAD). Среди ее клиентов были Сбербанк, «Газпром» и другие компании, в том числе малого и среднего бизнеса.

В начале марта SAP заявила, что приостанавливает продажу продуктов и оказание услуг в России. Близкий к компании источник сообщил РБК, что, несмотря на это, производитель продолжит оказывать поддержку клиентам, не попавшим под санкции ЕС и США. Среди них больницы, гражданская инфраструктура и организаторы поставок еды. Но 25 марта SAP объявила о приостановке работы своих облачных сервисов на территории России, а в апреле сообщила, что отказывается и от работы с не затронутыми санкциями клиентами.

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