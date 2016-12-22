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Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за Telegram
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Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за Telegram
Технологии и медиа, 10:15
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Журналисты Кашин и Плющев обратились в ЕСПЧ из-за Telegram

Журналисты Олег Кашин и Александр Плющев направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу угрозы блокировки Telegram. Об этом сообщил РБК юрист представляющей мессенджер международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов (текст жалобы есть в распоряжении РБК).

Также эту информацию в своем Facebook подтвердил руководитель «Агоры» Павел Чиков. «Ведущие Telegram-каналов Олег Кашин (Oleg Kashin) и Александр Плющев обратились в ЕСПЧ из-за требований ФСБ предоставить ключи шифрования и угрозы блокировки мессенджера», — написал он.​ По мнению Чикова, такие запросы скоро станут массовыми.

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Кашин и Плющев в своем заявлении указывают, что законодательство о контроле интернет-переписки нарушает их право на уважение частной и семейной жизни, которое гарантировано ст. 8 Конвенции о защите прав человека. Также они считают, что в отношении их имело место нарушение права на свободу выражения мнения.

Журналисты подчеркнули, что при блокировке Telegram им придется отказаться от ведения каналов, которые являются способом распространения мнений по актуальным вопросам. Они отметили, что в России их лишили права на эффективное средство правовой защиты после того, как Мещанский суд Москвы отказался принять их иски о признании незаконными действий и решений ФСБ и Роскомнадзора по поводу блокировки мессенджера.

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Юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян рассказал РБК, что ​Мещанский суд недавно отклонил иски против блокировки Telegram еще порядка 40 человек. Дарбинян уточнил, что они намерены обжаловать решение в Мосгорсуде. «Заявители предоставили «Роскомсвободе» доверенности на представление их интересов в суде. Поданы частные жалобы. Дело находится в Мосгорсуде, рассмотрение еще не назначено», — заявил он.

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ФСБ направило руководству Telegram уведомление о необходимости передачи ключей для дешифровки переписки в прошлом году. Программисты мессенджера заявили, что сделать это невозможно технически. Также в Telegram посчитали, что такие требования являются противоречащими Конституции. 6 апреля Роскомнадзор подал ​в Таганский суд Москвы иск с требованием заблокировать мессенджер. Адвокат Telegram Рамиль Ахметгалиев после этого заявил РБК, что позиция мессенджера «остается прежней». Сам создатель Telegram Павел Дуров в ответ сообщал, что угрозы блокировки «не принесут плодов».

Теги: Telegram , блокировка , Олег Кашин , Александр Плющев , ЕСПЧ , жалоба , ФСБ , Роскомнадзор ...
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