Telegram не признали ответчиком по иску о блокировке

Мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Таганского суда Москвы Юлию Сухинину сообщает «РИА Новости».

По словам Сухининой, это объясняется тем, что заявление рассматривается в особом порядке.

Согласно карточке дела на сайте суда, на 12 апреля назначена беседа. Пресс-секретарь суда не смогла точно сказать, направлены ли юристам Telegram уведомления об этом.

В беседе с РБК Дмитрий Колбасин из защищающей Telegram международной правозащитной группы «Агора» отметил, что адвокаты пока не разобрались в ситуации и иска у них на руках нет. Адвокат Дмитрий Динзе, по словам Колбасина, получил уведомление о беседе в суде «буквально только что».

6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд иск с требованием блокировки мессенджера. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. Руководство Telegram считает это требование неконституционным, а также юридически и технически неисполнимым.

Уведомление о необходимости передачи ключей было направлено 20 марта. По закону на него нужно ответить в 15-дневный срок.