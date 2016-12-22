Юристы Telegram попросили суд перенести заседание по иску о блокировке

Юристы Telegram попросили Таганский суд отложить судебное заседание по иску о блокировке мессенджера. Об этом написал руководитель международной правозащитной группы «Агора», представляющей интересы Telegram, Павел Чиков.

По словам юриста, адвокат Дмитрий Динзе получил информацию о назначенной на 12 апреля беседе в суде, находясь в Крыму. «Чтобы было понятно: Telegram — иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен», — пояснил Чиков.

Комментируя тот факт, что Telegram привлечен к рассмотрению дела не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо, Чиков отметил: «Ну, спасибо, что хоть интерес Telegram к его блокировке признали».

6 апреля Роскомнадзор подал в Таганский суд иск с требованием заблокировать мессенджер. Основанием стал отказ Telegram предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки. Руководство Telegram считает это требование неконституционным. Кроме того, представители компании утверждают, что это невозможно технически.