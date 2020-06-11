ФАС отказала «Яндексу» в покупке агрегатора такси «Везет»

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке агрегатора такси «Везет», объяснив отказ тем, что сделка снизит конкуренцию на рынке и ухудшит положение, как водителей такси, так и пассажиров.

По оценке ФАС, переход «Везет» под контроль компании, уже владеющей сервисом «Яндекс.Такси», привел бы к тому, что в одних руках сконцентрировалась бы доля в 70% от общероссийского рынка агрегаторов такси, а в 19-ти регионах эта доля превысила бы 80%

«ФАС России пришла к выводу, что совершение сделки ведет к усилению концентрации рынка, к сужению возможности выбора водителей такси и пассажиров. Соответственно, последствия сделки могли негативно отразиться на конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси», — прокомментировал решение ФАС замглавы ведомства Анатолий Голомолзин.

Материал дополняется