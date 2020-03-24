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Через «Яндекс.Такси» разрешили заказывать готовую еду и продукты

Сервис «Яндекс.Такси» открыл доступ для обычных пользователей к возможности заказывать готовую еду и продукты через приложение. Подобные многофункциональные приложения ранее запустили Mail.ru Group и «Тинькофф»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пользователям приложения «Яндекс.Такси» стали доступны новые функции: заказ готовой еды и продуктов. На это обратил внимание корреспондент РБК. Представитель «Яндекса» пояснил, что со вторника, 24 марта, началось тестирование новой версии приложения, где на главном экране помимо заказа такси, грузоперевозок и отправки посылок появятся функции приложений «Яндекс.Еда» (заказ готовой еды) и «Лавка» (продуктов, товаров для дома, животных, школы и др.). Новая версия приложения постепенно станет доступна в 33 городах России и Казахстана, где уже работает сервис «Яндекс.Еда». При этом возможности «Лавки» пока доступны только в Москве и Санкт-Петербурге.

По словам представителя сервиса, приложение будет анализировать предпочтения пользователей и на их основе выбирать, что должно стать «быстрой кнопкой» для каждого, в частности куда заказать такси или из какого ресторана осуществить доставку. «В самое ближайшее время мы организуем доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Доставку заказа будут осуществлять курьеры, которые работают с заказами сервисов «Яндекса». Ждем постановление правительства, которое определит правила доставки», — отметил представитель компании.

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По словам источника РБК в «Яндексе», расширение функционала «Яндекс.Такси» — это один из возможных сценариев супераппа (Super App), суперприложения, которое объединяет множество функций и сервисов на одном экране. Наиболее известным и крупным суперприложением в мире служит китайский мессенджер WeChat, включающий сервисы заказа еды и такси, социальную сеть, торговую площадку и разные финансовые услуги (обмен валют, страхование) и другое.

Ранее о желании развивать собственные суперприложения заявляла Mail.ru Group. В частности, группа рассматривает возможность превращения «ВКонтакте» в подобное приложение. «Изначально «ВКонтакте» развивался как социальная сеть, потом сервис стал суперпопулярным мессенджером, в день это больше 10 млрд сообщений. Сейчас это также самый популярный ресурс для прослушивания музыки, один из самых популярных по просмотру видео. В VKPay более 12 млн кошельков», — рассказывал в интервью РБК гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Над созданием суперприложений также работают Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ. Источник РБК ранее рассказывал, что «Яндекс» разрабатывает свое суперприложение на базе транспортного приложения, но до сих пор дополнительный функционал был доступен только сотрудникам компании. Тогда же представитель «Яндекса» говорил, что фактически они представили суперприложение еще в 2016 году, когда обновили свое основное поисковое приложение, объединив в нем сервисы музыки, новостей, погоды и т.д. Позднее, в феврале 2020 года, два источника Telegram-канала «Нецифровая экономика» рассказывали, что «Яндекс» намерен представить свое суперприложение к IPO «Яндекс.Такси» и именно в этот сервис компания планирует интегрировать остальные сервисы.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев
Теги: «Яндекс», такси, продукты, доставка еды
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