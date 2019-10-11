«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Компания сообщила, что подала в ФАС новое ходатайство о сделке, поскольку изменила ее структуру. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее указывал, что не испытывает «большого восторга» от планирующейся сделки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В пресс-службе «Яндекса» РБК пояснили, что отозвали свое ходатайство и накануне, 10 октября, подали новое.

«Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности «Везёт», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везёт Добро». Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию», — добавили в ИТ-компании.

В профильное управление ФАС, в свою очередь, такое ходатайство пока еще не поступало, уточнили в антимонопольной службе.