«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил о том, что не испытывает «большого восторга» из-за того, что «Яндекс» решил приобрести сервис такси «Везёт». «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (сервисы «Такси Сатурн», «Везёт», Fasten и Red Taxi) в июле 2019 года. По условиям сделки действующие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей. При этом в сделку не вошли казахстанские, чешские и другие активы ГК «Везёт» за рубежом, а также несколько технических компаний. Закрыть сделку партнеры планируют до конца 2019 года.
Участники рынка восприняли будущую сделку негативно. В частности, Mail.Ru Group заявила, что сделка нарушает условия займа, который компания предоставила «Везёт» в 2018 году. «Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.Ru Group. Согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный [«Яндекс.Такси» и ГК «Везёт»] анонс преждевременным», — говорил в июле представитель Mail.Ru Group. Представитель ГК «Везёт» заявил, что эти претензии не обоснованы.
В сентябре сервис по заказу такси Gett обратился в ФАС с резкими возражениями против сделки, указывая, что объединение активов двух компаний создаст непреодолимые барьеры для новых инвестиций в отрасль и осложнит развитие действующих игроков.
По оценке Аналитического центра при правительстве, лидером рынка такси является «Яндекс.Такси» с долей в 27%. Еще 12% перевозок приходится на сервис «Везёт», 9% — такси «Максим», 5% — Gett и 1% — «Ситимобил». На остальные агрегаторы — 6%. Однако доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40% после покупки активов «Везёт».
Сделка «Яндекс. Такси» и «Везёт» приведет к перераспределению долей, уверены аналитики.