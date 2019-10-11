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«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»
Компания сообщила, что подала в ФАС новое ходатайство о сделке, поскольку изменила ее структуру. Глава антимонопольной службы Игорь Артемьев ранее указывал, что не испытывает «большого восторга» от планирующейся сделки
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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Агрегатор такси «Яндекс.Такси» отозвал свое ходатайство о приобретении сервиса «Везёт». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В пресс-службе «Яндекса» РБК пояснили, что отозвали свое ходатайство и накануне, 10 октября, подали новое.

«Это связано с изменением структуры сделки: в ее периметр внесены новые объекты собственности «Везёт», в частности, сервис заказа грузоперевозок «Везёт Добро». Мы продолжаем работать над сделкой и предоставлять ФАС всю необходимую информацию», — добавили в ИТ-компании.

В профильное управление ФАС, в свою очередь, такое ходатайство пока еще не поступало, уточнили в антимонопольной службе.

Бизнес
«Яндекс.Такси» отозвало ходатайство о покупке сервиса «Везёт»

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев говорил о том, что не испытывает «большого восторга» из-за того, что «Яндекс» решил приобрести сервис такси «Везёт». «Яндекс.Такси» договорился о покупке call-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (сервисы «Такси Сатурн», «Везёт», Fasten и Red Taxi) в июле 2019 года. По условиям сделки действующие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей. При этом в сделку не вошли казахстанские, чешские и другие активы ГК «Везёт» за рубежом, а также несколько технических компаний. Закрыть сделку партнеры планируют до конца 2019 года.

Бизнес
Глава ФАС заявил об отсутствии восторга из-за сделки «Яндекса» и «Везёт»

Участники рынка восприняли будущую сделку негативно. В частности, Mail.Ru Group заявила, что сделка нарушает условия займа, который компания предоставила «Везёт» в 2018 году. «Стороны нового соглашения должны были получить письменное согласие Mail.Ru Group. Согласие на нынешний момент не выдано, поэтому мы считаем выпущенный [«Яндекс.Такси» и ГК «Везёт»] анонс преждевременным», — говорил в июле представитель Mail.Ru Group. Представитель ГК «Везёт» заявил, что эти претензии не обоснованы.

В сентябре сервис по заказу такси Gett обратился в ФАС с резкими возражениями против сделки, указывая, что объединение активов двух компаний создаст непреодолимые барьеры для новых инвестиций в отрасль и осложнит развитие действующих игроков.

По оценке Аналитического центра при правительстве, лидером рынка такси является «Яндекс.Такси» с долей в 27%. Еще 12% перевозок приходится на сервис «Везёт», 9% — такси «Максим», 5% — Gett и 1% — «Ситимобил». На остальные агрегаторы — 6%. Однако доля «Яндекс.Такси» на всем рынке такси может вырасти до 40% после покупки активов «Везёт».

Сделка «Яндекс. Такси» и «Везёт» приведет к перераспределению долей, уверены аналитики.

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Трунина
Теги: «Яндекс. Такси»
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Глава ФАС заявил об отсутствии восторга из-за сделки «Яндекса» и «Везёт»
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ФАС не получала ходатайство о сделке «Яндекса» и сервиса такси «Везёт»
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«Яндекс» решил купить сервис такси «Везёт» без согласования с Mail.Ru
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