Глава ФАС заявил об отсутствии восторга из-за сделки «Яндекса» и «Везёт»

«Яндекс. Такси» разрешат приобрести сервис «Везёт», если после слияния доля на рынке не превысит 50%, сообщил глава ФАС. По его словам, сейчас сервис «Яндекса» занимает меньше 35%

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что не испытывает «большого восторга» из-за того, что «Яндекс» решил приобрести сервис такси «Везёт». Об этом он сообщил в интервью агентству «РИА Новости».

«Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, все посчитаем, все сделаем правильно», — сказал Артемьев. Он уточнил, что ФАС получит все необходимые для своего решения базы в конце августа.

В ФАС установят, какая доля на рынке будет у «Яндекс.Такси» в случае слияния с «Везёт». По словам Артемьева, сейчас «Яндекс.Такси» занимает менее 35% рынка. Сделку одобрят, если после слияния доля не превысит 50%. «Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный: нет», — заявил Артемьев. После слияния с «Везёт» доля «Яндекс.Такси» на рынке может составить 22–23%, говорил РБК ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

О сделке стало известно в середине июля. Созданная в результате слияния «Яндекс.Такси» и Uber в России, а также шести соседних странах компания MLU B.V. договорилась о покупке кол-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (сервисы «Такси Сатурн», «Везёт», Fasten и Red Taxi). По условиям сделки действующие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей.