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Walt Disney $160 (+18,76%) прогноз Morgan Stanley к 07.08.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
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Глава ФАС заявил об отсутствии восторга из-за сделки «Яндекса» и «Везёт»
«Яндекс. Такси» разрешат приобрести сервис «Везёт», если после слияния доля на рынке не превысит 50%, сообщил глава ФАС. По его словам, сейчас сервис «Яндекса» занимает меньше 35%

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что не испытывает «большого восторга» из-за того, что «Яндекс» решил приобрести сервис такси «Везёт». Об этом он сообщил в интервью агентству «РИА Новости».

«Большого восторга по поводу этой сделки я не испытываю, но посмотрим доли на рынке, все посчитаем, все сделаем правильно», — сказал Артемьев. Он уточнил, что ФАС получит все необходимые для своего решения базы в конце августа.

В ФАС установят, какая доля на рынке будет у «Яндекс.Такси» в случае слияния с «Везёт». По словам Артемьева, сейчас «Яндекс.Такси» занимает менее 35% рынка. Сделку одобрят, если после слияния доля не превысит 50%. «Если они до 35% не дотянут на рынке, то мы с легким сердцем дадим согласие. Если будет больше 35%, но меньше 50%, то мы обычно даем согласие и жесткое предписание. Если совокупная доля будет больше 50%, ответ будет однозначный: нет», — заявил Артемьев. После слияния с «Везёт» доля «Яндекс.Такси» на рынке может составить 22–23%, говорил РБК ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Бизнес
Глава Gett в России предупредил о росте цен такси из-за сделок «Яндекса»

О сделке стало известно в середине июля. Созданная в результате слияния «Яндекс.Такси» и Uber в России, а также шести соседних странах компания MLU B.V. договорилась о покупке кол-центров и программного обеспечения ГК «Везёт» (сервисы «Такси Сатурн», «Везёт», Fasten и Red Taxi). По условиям сделки действующие акционеры «Везёт» получат до 3,6% акций «Яндекс.Такси» и до $71,5 млн при достижении ключевых показателей.

При этом летом прошлого, 2018 года Mail.Ru Group предоставила «Везёт» заем, который мог быть конвертирован в акции, его сумма не раскрывалась. Представитель Mail.Ru Group говорил РБК, что одним из условий предоставления займа было право накладывать вето на отчуждение ключевых активов группы. По его словам, для сделки между «Везёт» и «Яндексом» нужно разрешение Mail.Ru Group. Представитель ГК «Везёт» заявил, что сделка не нарушает условий предоставления займа.

В свою очередь глава конкурирующего сервиса Gett в России Максим Жаворонков заявил, что сделка между «Яндексом» и «Везёт» может привести к появлению монополии и росту цен на такси.

Автор: Константин Нагаев
Теги: «Яндекс. Такси», Федеральная антимонопольная служба
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