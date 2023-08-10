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Война санкций ,  
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Microsoft перестанет продлевать подписки корпоративным клиентам из России

Microsoft перестанет продлевать подписки на сервисы корпоративным клиентам из России
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Война санкций
Возможность продлевать подписки пропадет после 30 сентября. О приостановке продаж продуктов и услуг и сокращении бизнеса в России Microsoft объявила после начала военной операции на Украине
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Фото: Drew Angerer / Getty Images
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Microsoft перестанет продлевать подписки корпоративным клиентам в России после 30 сентября. Об этом свидетельствует письмо компании, которое опубликовал TDaily в телеграм-канале. «РИА Новости» в службе поддержки Microsoft подтвердили, что разослали сообщение по поводу корпоративных подписок Microsoft 365.

«Microsoft больше не может принимать денежные переводы на счет в местном банке как платежи за сервисы в России», — говорится в письме компании.

Microsoft 365 включает сервисы Outlook, Teams, Office, OneDrive, Sharepoint.

«Как мы сообщили ранее, Microsoft приостанавливает запуск новых продуктов, продажу сервисов и многие другие аспекты своей деятельности в России в соответствии с санкциями со стороны Евросоюза, Великобритании и США», — сказали РБК в пресс-службе компании.

О приостановке продаж продуктов и услуг в России Microsoft объявила в марте 2022 года после начала военной операции на Украине. Позднее глава компании Брэд Смит заявил, что она продолжит сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется».

Компания также ограничивала возможность устанавливать Windows 11 для россиян (и вернула эту возможность спустя три месяца), остановила гарантийное обслуживание всех консолей Xbox в России и убрала российские серверы, ускоряющие загрузку контента.

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Однако в апреле этого года газета «Коммерсантъ» писала, что Microsoft направила российским подразделениям международных компаний и не попавшим под санкции фирмам предложения о продлении лицензий на программное обеспечение.

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