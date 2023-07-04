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Reuters узнал о возможных проблемах Microsoft в Евросоюзе

Reuters: ЕС может начать антимонопольное расследование в отношении Microsoft
Microsoft может грозить антимонопольное расследование в ЕС, поскольку переговоры с ЕК, начавшиеся после жалобы из-за внедрения платформы для корпоративного общения Teams в пакет Office, столкнулись с препятствиями, пишет Reuters
Фото: Peter Dazeley / Getty Images
Фото: Peter Dazeley / Getty Images

Евросоюз в ближайшие месяцы, вероятно, начнет антимонопольное расследование в отношении Microsoft, поскольку переговоры компании с надзорным органом ЕС о мерах предотвращения этого шага, похоже, столкнулись с препятствиями, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с вопросом источники.

Переговоры начались после жалобы корпоративного мессенджера Slack (принадлежит американской Salesforce) в 2020 году из-за добавления Microsoft корпоративной платформы Teams в пакет Office 365. Компания утверждала, что Microsoft несправедливо с точки зрения конкуренции интегрировала чат на рабочем месте и видеоприложения Teams в этот пакет.

Microsoft в прошлом году начала переговоры с Европейской комиссией в попытке предотвратить расследование. Недавно компания предложила снизить цену на пакет Office без приложения Teams, пишет агентство. По словам его собеседников, ЕК добивается более весомого снижения цены, поскольку надеется, что разница в стоимости Office с Teams и без него обеспечит равные условия с конкурентами и предоставит потребителям больше выбора.

Представитель ЕС отказался от комментариев. В Microsoft заверили, что компания продолжает сотрудничать с Еврокомиссией и «открыта для прагматичных решений, которые решают ее проблемы и хорошо обслуживают клиентов».

Reuters уточняет, что компания может получить штраф в размере до 10% от своего глобального оборота, если подтвердится нарушение ей антимонопольных правил ЕС.

В марте Google обвинил Microsoft в антиконкурентных методах из-за облачных технологий. «Они используют свое доминирующее положение на локальном рынке, а также Office 365 и Windows, чтобы связать [свою облачную платформу] Azure и остальные облачные сервисы и усложнить клиентам выбор», — сказал вице-президент Google Амит Завери.

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Он добавил, что Google призвала антимонопольные органы Европейского союза внимательно изучить ситуацию.

Microsoft тогда сослалась на заявление президента Брэда Смита о том, что компания «занимает «здоровую вторую позицию, когда речь идет об облачных сервисах, с долей рынка чуть более 20%». В компании также заявили, что привержены принципам European Cloud Community (Европейское сообщество облачных технологий) и его успеху.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Microsoft Евросоюз Еврокомиссия антимонопольное законодательство
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