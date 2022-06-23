Microsoft пообещала сокращать бизнес в России, «пока ничего не останется»
Американская компания Microsoft намерена продолжить сокращение бизнеса в России, «пока ничего не останется», заявил в интервью Washington Post по видеосвязи глава компании Брэд Смит. Трансляция велась на YouTube.
«Что касается России, то мы работаем там все меньше и меньше, пока там ничего не останется, или почти ничего», — сказал он.
При этом он заявил о необходимости помочь сотрудникам Microsoft в России и оказать им поддержку, «в которой они нуждаются и заслуживают».
Microsoft объявила о решении приостановить продажи своих продуктов и предоставление услуг в России в начале марта. Смит тогда говорил, что Microsoft приостановит «многие направления» работы в стране из-за ситуации на Украине и санкций, а также добавил, что компания оказывает помощь Киеву в борьбе с кибератаками.
В начале июня Bloomberg со ссылкой на email-рассылку сообщил, что Microsoft значительно сократит операции в России из-за «изменения экономического прогноза и негативного воздействия на бизнес» в стране. Решение затронет более 400 сотрудников Microsoft, компания обеспечит им «полную поддержку в это сложное время», писало агентство.
В середине июня пользователи с российским IP-адресом столкнулись с тем, что не могут скачать для установки Windows 11 и Windows 10 и некоторые другие продукты Microsoft с официального сайта компании. Проблема решается при использовании некоторых VPN-сервисов. По данным Сnews, ошибка при загрузке происходит у клиентов «проводного» интернета «Билайн», а также при подключении через мобильный интернет МТС, «Билайн» и Tele2.