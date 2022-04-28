В Кремле усомнились, что Маск сможет вернуть свободу слова в Twitter

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 75,92 (-0,74) Инвестиции, 11:47
Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 72,88 (+0,17) Инвестиции, 11:47
Система светофора: как предупредить покупателя о вредных продуктах Партнерский проект, 14:07
Несколько районов Польши остались без газа из-за санкций против НОВАТЭКа Политика, 14:01
Как школы-пансионы тестируют новые образовательные методы Экономика образования, 14:00
VK станет владельцем «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен» Бизнес, 14:00
Захарова пообещала «жесткий ответ» на призывы к Украине атаковать Россию Политика, 13:53
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:49
Премьер Киргизии попал в больницу после жалоб на боли в сердце Политика, 13:49
Лучше два плохих, чем ноль хороших. Как искать редких ИТ-кандидатов Pro, 13:44
Легко оплатить, легко работать: российский сервис онлайн-совещаний РБК и Webinar, 13:42
В Кремле усомнились, что Маск сможет вернуть свободу слова в Twitter Политика, 13:39
В Кремле анонсировали скорое решение о прямых выборах губернаторов Политика, 13:36
Бастрыкин поручил проверить содержание книг Дмитрия Гордона Политика, 13:35
Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью Украины Политика, 13:27
Лукашенко допустил вхождение в Союзное государство стран бывшего СССР Политика, 13:26
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Кремле усомнились, что Маск сможет вернуть свободу слова в Twitter

Пресс-секретарь президента выразил сомнение, что в западных соцсетях возможна «полноформатная, свободная палитра разных точек зрения». Ранее Илон Маск купил Twitter, пообещав вернуть в него свободу слова
Twitter TWTR $48,76 -0,59% Купить
Фото: John Nacion / SOPA / ZUMA / ТАСС
Фото: John Nacion / SOPA / ZUMA / ТАСС

Основателю SpaceX и Tesla Илону Маску могут не дать сделать Twitter свободным от цензуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, стоит учесть, что Twitter — глобальная компания, которая имеет «глобальное хождение и пользование».

«Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся», — заявил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что у властей России отношение к Twitter основывается на его действиях — «цензуре, выборочных репрессивных действиях, искажении и манипулировании информацией». «Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце», — сказал Песков.

Маск купил Twitter за $44 млрд
Технологии и медиа
Илон Маск

Илон Маск, активный пользователь Twitter, в конце марта купил 9,2% компании, став одним из крупнейших акционеров. Однако позже он заявил, что, вложившись в соцсеть, понял, что в нынешнем виде Twitter не будет процветать и «служить свободе слова». Как считает Маск, ресурс нужно преобразовать в частную компанию.

В связи с этим бизнесмен решил полностью выкупить Twitter. Соглашение было заключено 25 апреля, сумма сделки составила $44 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Tim Boyle / Getty Images Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать
Статьи
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России
Статьи
Pro
Федор Овчинников, основатель &laquo;Додо Пиццы&raquo; Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других
Статьи
Pro
Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают
Исследования
Pro
Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации
Статьи
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот
Статьи

Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные проблемы будущего человечества, и обещал раскрыть «невероятный потенциал» соцсети. Однако российские власти выразили сомнение, что Twitter вновь станет «демократичным». По словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, теперь «правила жизни» соцсетей определяют не только владельцы, но и «настроения в государстве», где они зарегистрированы. Поэтому после «перекупки сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменится».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Twitter Илон Маск свобода слова соцсеть Дмитрий Песков Кремль
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Reuters узнал об ответе главы Twitter на вопрос о будущем при Маске
Бизнес
Медведев счел, что Twitter не станет «снова демократичным» при Маске
Технологии и медиа
В случае срыва сделки по покупке Twitter Маск заплатит $1 млрд неустойки
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter