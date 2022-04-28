В Кремле усомнились, что Маск сможет вернуть свободу слова в Twitter

Пресс-секретарь президента выразил сомнение, что в западных соцсетях возможна «полноформатная, свободная палитра разных точек зрения». Ранее Илон Маск купил Twitter, пообещав вернуть в него свободу слова

Фото: John Nacion / SOPA / ZUMA / ТАСС

Основателю SpaceX и Tesla Илону Маску могут не дать сделать Twitter свободным от цензуры, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, стоит учесть, что Twitter — глобальная компания, которая имеет «глобальное хождение и пользование».

«Мы уже слышали официальные голоса из Европы, что они не допустят там абсолютной свободы. Поэтому вообще вопрос, возможна ли сейчас в западных социальных сетях действительно полноформатная, свободная палитра разных точек зрения. Мы сомневаемся», — заявил пресс-секретарь (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что у властей России отношение к Twitter основывается на его действиях — «цензуре, выборочных репрессивных действиях, искажении и манипулировании информацией». «Поэтому посмотрим, что будет при новом владельце», — сказал Песков.

Илон Маск, активный пользователь Twitter, в конце марта купил 9,2% компании, став одним из крупнейших акционеров. Однако позже он заявил, что, вложившись в соцсеть, понял, что в нынешнем виде Twitter не будет процветать и «служить свободе слова». Как считает Маск, ресурс нужно преобразовать в частную компанию.

В связи с этим бизнесмен решил полностью выкупить Twitter. Соглашение было заключено 25 апреля, сумма сделки составила $44 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регуляторов.

Читайте на РБК Pro Pro Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Вы переехали за рубеж. О каких законах своей страны не надо забывать Статьи Pro Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Инструкции Pro «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России «Хуже, чем пандемия»: чем грозит Германии отказ от нефти и газа из России Статьи Pro Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других Как пережить кризис: советы Игоря Рыбакова, Федора Овчинникова и других Статьи Pro Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Россияне перешли на кризисные модели шопинга: что и где они скупают Исследования Pro Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Риски руководителей западных компаний, которые уходят из РФ. 4 ситуации Статьи Pro Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис Прогнозы Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи

Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные проблемы будущего человечества, и обещал раскрыть «невероятный потенциал» соцсети. Однако российские власти выразили сомнение, что Twitter вновь станет «демократичным». По словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, теперь «правила жизни» соцсетей определяют не только владельцы, но и «настроения в государстве», где они зарегистрированы. Поэтому после «перекупки сетей за гигантские деньги, когда на смену одному владельцу приходит другой, ничего не изменится».