Маск купил Twitter за $44 млрд

Соглашение о покупке единогласно одобрил совет директоров Twitter, закрытие сделки ожидается в 2022 году, говорится в сообщении соцсети

Илон Маск (Фото: Patrick Pleul / AP)

Американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск заключил окончательное соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд, говорится в сообщении компании. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией.

По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля, когда Маск объявил о приобретении 9% в Twitter.

«Совет директоров Twitter провел внимательную и всестороннюю оценку предложения Илона, уделяя особое внимание стоимости, определенности и финансированию. Предлагаемая сделка принесет значительную денежную премию, и мы считаем, что это — лучший путь вперед для акционеров Twitter», — прокомментировал сделку независимый председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор.

Комментируя сделку, Маск назвал Twitter «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества.

«Я хочу сделать Twitter лучше, чем когда-либо, дополнив его новыми функциями, сделав алгоритмы открытыми для повышения доверия, победив спам-ботов и аутентифицируя всех людей. У Twitter огромный потенциал — я с нетерпением жду начала работы с этой компанией», — написал он.

Совет директоров Twitter единогласно одобрил сделку, отмечается в сообщении. Ожидается, что она будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.

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В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9.2%. При этом позже он сказал, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», высказав мнение, что она должна стать частной.

Он предложил выкупить Twitter за $41,39 млрд, однако компания начала использовать тактику «отправленной пилюли» для защиты от нежелательного поглощения. Это предусматривает право акционеров Twitter покупать больше акций на выгодных условиях в случае, если чья-либо доля в компании превысит 15%. Таким образом доля акционера, который приобретает большее количество бумаг компании, размывается.

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