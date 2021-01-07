Twitter временно заблокировал аккаунт Дональда Трампа

Трамп не сможет пользоваться Twitter, пока не удалит сообщения, которые модераторы посчитали нарушающими правила. В их числе — обращение к нации и заявление, что штурм Капитолия стал следствием «кражи» у него победы на выборах

Модераторы соцсети Twitter временно заблокировали личный аккаунт Дональда Трампа, говорится в сообщении администрации. Трамп не сможет публриковать сообщения по меньшей мере 12 часов.

Twitter — один из основных каналов коммуникации Трампа со своими сторонниками, на его аккаунт @realDonaldTrump подписаны почти 89 млн пользователей.

Как следует из сообщения соцсети, решение о временной блокировке было принято из-за событий в Вашингтоне, где сторонники действующего президента на некоторое время захватили здание конгресса. Несколько сообщений Трампа, связанных с этой ситуацией, модераторы скрыли. «В связи с беспрецедентной и продолжающимися столкновениями в Вашингтоне мы потребовали удаления трех

сообщений от акаунта Дональда Трампа, опубликованных ранее сегодня, из-за неоднократных и серьезных нарушениях нашей политики в отношении честности общественных мероприятий», — говорится в заявлении.

Среди скрытых сообщений оказалось обращение президента США к нации, в котором он призывал к мирному протесту. Кроме того, Twitter скрыл сообщение, в котором Трамп связывал события в Вашингтоне с тем, что его победа на выборах оказалась «украдена».