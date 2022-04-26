CNBC узнал, что в Белом доме опасаются возвращения Трампа в Twitter

Чиновники из администрации Джо Байдена опасаются возвращения Дональда Трампа и его сторонников в Twitter после покупки социальной сети Илоном Маском, рассказали собеседники CNBC. Сам Трамп ранее заявил, что делать это не намерен

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Чиновники Белого дома и стратеги-демократы следят за сделкой по покупке Twitter Илоном Маском, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на анонимные источники.

По данным телеканала, более полудюжины советников Байдена обеспокоены тем, что экс-президент США Дональд Трамп и другие республиканцы, которым запретили пользоваться Twitter из-за их резких высказываний, вернутся в эту социальную сеть и будут распространять «дезинформацию» перед президентскими выборами 2024 года.

Источники телеканала сообщили, что в числе тех, кто «в частном порядке» выражает беспокойство таким вариантом развития событий, экс-президент США Барак Обама.

Представители Twitter, Белого дома и Барака Обамы, а также Илон Маск не ответили на запросы о комментариях CNBC.

О том, что Маск заключил соглашение о приобретении социальной сети Twitter за $44 млрд, компания сообщила накануне. После закрытия сделки Twitter станет частной компанией. По условиям соглашения, акционеры соцсети получат $54,20 за каждую обыкновенную акцию. Премия составила 38% к цене акций на закрытии торгов 1 апреля.

Комментируя сделку, Маск назвал свободу слова «основой функционирующей демократии», а Twitter — «цифровой городской площадью», где обсуждаются жизненно важные вопросы будущего человечества. По его словам, он хочет «сделать Twitter лучше, чем когда-либо», победить спам-ботов и ввести аутентификацию «для всех людей».

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Трамп, комментируя сделку о покупке Twitter Маском, заявил, что не намерен возвращаться на платформу. По его словам, он намерен общаться со сторонниками в собственной социальной сети TRUTH Social, запуск которой ожидается в ближайшие дни.

Twitter навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа в январе 2021 года, когда тот еще был президентом США. К такому решению соцсеть пришла после беспорядков, которые устроили сторонники Трампа 6 января, когда конгресс США должен был утвердить итоги президентских выборов и победу демократа Джо Байдена. Трамп до этого неоднократно обвинял Байдена в фальсификациях и пытался обжаловать результаты голосования в отдельных штатах, но безуспешно.

Днем 6 января сторонники Трампа собрались у здания конгресса США на протесты из-за результатов выборов в США. Они устроили потасовки с полицейскими, которые стояли в оцеплении, а позже прорвались в здание конгресса и сорвали заседание парламента, где итоги голосования должны были утвердить. Выдавить протестующих из Капитолия силовикам удалось только через несколько часов, при их разгоне они использовали слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. Несколько полицейских получили ранения. Уголовные дела о штурме Капитолия расследуются до сих пор.

Twitter сначала объявил, что заблокирует аккаунт Трампа временно, до момента, пока он не удалит несколько сообщений, нарушающих правила социальной сети. Три сообщения Трампа, где он комментировал штурм конгресса, модераторы соцсети скрыли. В том числе платформа скрыла обращение президента США к нации, в котором он призывал к мирному протесту. Кроме того, Twitter скрыл сообщение, в котором Трамп связывал события в Вашингтоне с тем, что его победа на выборах оказалась «украдена». На следующий день Трамп осудил насилие при штурме Капитолия и заявил, что те, кто нарушил закон, за это заплатят.

Байден после штурма Капитолия обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране по итогам выборов 2020 года. 9 января социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда.

Twitter был одним из основных каналов коммуникации Трампа со своими сторонниками. На его аккаунт @realDonaldTrump на момент блокировки были подписаны почти 89 млн пользователей.