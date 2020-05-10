Крупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями

Подконтрольная Александру Мамуту объединенная сеть «Кино Окко» задолжала дистрибьюторам и продюсерам причитающуюся им долю кассовых сборов. В самой киносети утверждают, что решают вопросы с партнерами в рабочем порядке

Фото: АГН «Москва»

Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности. С января по март этого года «Централ Партнершип» как дистрибьютор предоставил кинотеатрам девять фильмов, среди них — самый кассовый российский фильм «Холоп» (кассовые сборы во всех кинотеатрах страны превысили 3 млрд руб.), отечественная комедия «(Не)идеальный мужчина» (520 млн руб.) и японо-американская комедия «Соник в кино» (635,2 млн руб.).

Долг киносети по фильмам «Вторжение» и «Лед-2» в совокупности составил более 150 млн руб., уточнил представитель Национальной медиа группы, выступавшей одним из продюсеров этих лент. Их прокат завершился 19 февраля и 26 марта 2020 года соответственно, сборы составили 961,4 млн руб. и 1,5 млрд руб. Тем самым продюсеры должны были получить за «Вторжение» 404,8 млн руб., за «Лед-2» — 630 млн руб.

Как киностудии и кинотеатры делят выручку Около половины кассовых сборов по итогам проката оставляют себе кинотеатры, еще 10–15% достается дистрибьютору, продюсеры забирают себе порядка 40–42%, объяснял РБК аналитик кинобизнеса Сергей Лавров. Выплаты происходят, как правило, в течение месяца после окончания проката в зависимости от договоренностей кинотеатров и прокатчиков, рассказал РБК источник в одной из кинопрокатных компаний.

Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук. «Мы понимаем, что сейчас многие игроки индустрии оказались в непростой ситуации и не понимают, как действовать дальше, — констатирует Бондарчук. — Но сложности распространяются на всю сферу, и отсутствие какого-либо отклика от кинотеатров и попытки решить эту проблему не упрощают процесс. Мы, как и многие наши коллеги, вынуждены работать в условиях ограничений и считаться с новой обстановкой».

О том, что кинотеатральные сети сформировали «значительные долги еще за новогодний кинопрокат, никак не связанный с коронавирусом», в интервью «Коммерсанту» заявлял и гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.