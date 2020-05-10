Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 мая Общество, 10:09 Крупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями Технологии и медиа, 10:00 Маск по-русски назвал экс-министра труда США идиотом Бизнес, 09:52 В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,6 Общество, 09:48 Российский боец Петр Ян получил бой за вакантный титул UFC Спорт, 09:37 У россиян будут еще одни длинные выходные в 2020 году Общество, 09:22 Олимпийский чемпион Сехудо завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт, 09:21 Нурмагомедов назвал впечатляющей победу Гэтжи над Фергюсоном Спорт, 09:15 Гэтжи назвал зверем Фергюсона и заявил о желании драться с Нурмагомедовым Спорт, 09:05 Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота Финансы, 09:00 Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Общество, 08:38 Гэтжи досрочно победил Фергюсона и получил право сразиться с Хабибом Спорт, 08:15 В Ухане выявили нового зараженного коронавирусом в тяжелом состоянии Общество, 08:13 «Порох в пороховницах есть». Олейник — о победном бое, гонораре и Украине Спорт, 08:07
Технологии и медиа ,  
0 

Крупнейшая сеть кинотеатров Мамута накопила долги перед киностудиями

Подконтрольная Александру Мамуту объединенная сеть «Кино Окко» задолжала дистрибьюторам и продюсерам причитающуюся им долю кассовых сборов. В самой киносети утверждают, что решают вопросы с партнерами в рабочем порядке
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Объединенная сеть кинотеатров («Синема Парк», «Формула кино», «Кино Окко») не выплачивает долю от кассовых сборов фильмов с января 2020 года, сообщили РБК в пресс-службе кинокомпании «Централ Партнершип», не уточнив сумму задолженности. С января по март этого года «Централ Партнершип» как дистрибьютор предоставил кинотеатрам девять фильмов, среди них — самый кассовый российский фильм «Холоп» (кассовые сборы во всех кинотеатрах страны превысили 3 млрд руб.), отечественная комедия «(Не)идеальный мужчина» (520 млн руб.) и японо-американская комедия «Соник в кино» (635,2 млн руб.).

Долг киносети по фильмам «Вторжение» и «Лед-2» в совокупности составил более 150 млн руб., уточнил представитель Национальной медиа группы, выступавшей одним из продюсеров этих лент. Их прокат завершился 19 февраля и 26 марта 2020 года соответственно, сборы составили 961,4 млн руб. и 1,5 млрд руб. Тем самым продюсеры должны были получить за «Вторжение» 404,8 млн руб., за «Лед-2» — 630 млн руб.

Как киностудии и кинотеатры делят выручку

Около половины кассовых сборов по итогам проката оставляют себе кинотеатры, еще 10–15% достается дистрибьютору, продюсеры забирают себе порядка 40–42%, объяснял РБК аналитик кинобизнеса Сергей Лавров.

Выплаты происходят, как правило, в течение месяца после окончания проката в зависимости от договоренностей кинотеатров и прокатчиков, рассказал РБК источник в одной из кинопрокатных компаний.

Прокат «Вторжения» и «Льда-2» завершился еще в первом квартале года до введения в стране карантина и официального объявления о закрытии кинотеатров, а значит, на эти сборы пандемия повлиять не могла, констатирует продюсер этих фильмов Федор Бондарчук. «Мы понимаем, что сейчас многие игроки индустрии оказались в непростой ситуации и не понимают, как действовать дальше, — констатирует Бондарчук. — Но сложности распространяются на всю сферу, и отсутствие какого-либо отклика от кинотеатров и попытки решить эту проблему не упрощают процесс. Мы, как и многие наши коллеги, вынуждены работать в условиях ограничений и считаться с новой обстановкой».

О том, что кинотеатральные сети сформировали «значительные долги еще за новогодний кинопрокат, никак не связанный с коронавирусом», в интервью «Коммерсанту» заявлял и гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов.

Объединенная киносеть в середине марта направила письмо в адрес кинопрокатных компаний, в котором сообщила, что все платежи, кроме оплаты налогов и зарплат сотрудников, будут производиться по остаточному принципу в связи со сложной экономической ситуацией из-за коронавируса, рассказал РБК источник на кинорынке. При этом он настаивает, что киносеть перестала выплачивать прокатчикам и киностудиям их доли от кассовых сборов еще в декабре 2019 года.

В киносети признают факт задолженности перед дистрибьюторами и продюсерами. Как только кинотеатры объединенной сети восстановят свою работу, с каждым партнером будет составлен индивидуальный график погашения задолженности, обещает представитель сети. По его словам, на данный момент вопросы выплат решаются с компаниями «в рабочем порядке».

Объединенная киносеть, по данным «Невафильм Research», управляет 641 залом в 77 кинотеатрах и является крупнейшим игроком на рынке с долей 11,5%. Основной владелец сети — предприниматель Александр Мамут, доля может быть и у Era Capital: в феврале 2018 года сети кинотеатров «Формула кино» и «Синема Парк» перешли под управление Rambler Group, в котором Era Capital принадлежали 7%. В августе 2019-го киносети не вошли в сделку по приобретению Сбербанком 46,5% интернет-холдинга.

Накопили задолженность перед дистрибьюторами и продюсерами и другие киносети. Представитель Национальной медиа группы утверждает, что задолженность «Киномакса» (268 залов в 36 кинотеатрах) за прокат «Вторжения» и «Льда-2» составляет 80 млн руб.

РБК направил запрос в пресс-службу «Киномакса».

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года Минкультуры рекомендовало всем кинотеатрам России приостановить работу, позднее власти обязали их закрыться. В начале апреля председатель Ассоциации владельцев кинотеатров и гендиректор «Невафильм Research» Олег Березин оценивал потери кинотеатров от закрытия в 15 млрд руб.

Из-за ограничительных мер пострадали и киностудии — они вынуждены были приостановить съемки. Без государственной поддержки на восстановление кинопроизводства в том объеме, который был еще на начало марта 2020 года, потребуется около пяти лет, предупреждали ранее члены Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кинотеатр, кинокомпания, долг, кино
Материалы по теме
Производители кино и сериалов попросили помощи у Мишустина из-за вируса
Общество
Кабмин временно освободил от платежей за аренду кинотеатры и стоматологии
Бизнес
Власти включили кинотеатры и стоматологию в список пострадавших отраслей
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter