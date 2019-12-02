Rambler Group выкупил у основателей Okko долю в компании

Rambler Group Мамута и Сбербанка провел обратный выкуп доли головной компании группы «Эпоха диджитал», принадлежащей ERA Capital. В прошлом году холдинг выкупил у ERA онлайн-кинотеатр Okko

Александр Мамут (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Холдинг Rambler Group провел обратный выкуп значительной части доли головной компании группы (ООО «Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. «Доля будет использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников», — говорится в пресс-релизе Rambler, поступившем в РБК.

ERA Capital получила долю в Rambler Group в 2018 году после объединения онлайн-кинотеатра Okko с медиаактивами группы и киносетью «Кино Okko». После закрытия сделки, сумма которой не раскрывается, A&NN Александра Мамута и Сбербанк будут владеть равными долями в капитале группы и сохранят паритет в корпоративном управлении. Для выкупа будут использоваться собственные средства Rambler Group.

Как уточнил «Ведомостям» представитель Rambler Александр Дмитриев, доля ERA Capital в холдинге сократилась до 0,92%, после этого представитель компании покинет состав совета директоров Rambler Group.

Источник РБК, близкий к основателям онлайн-кинотеатра Okko, заявил, что в 2015 году «было несколько предложений по выкупу компании за $25–35 млн», но тогда «решили не спешить». «В результате бизнес вырос в несколько раз, и потенциал не исчерпан», — сказал он.

Rambler Group приобрел один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko в марте 2018 года, в обмен на это ERA Capital получила долю в головной компании холдинга. В августе 2019 года в число акционеров холдинга вошел Сбербанк. Доли в холдинге были распределены таким образом: 7% у ERA Capital, по 46,5% у Сбербанка и A&NN Александра Мамута. В феврале прошлого года Rambler&Co, киносети «Синема Парк» и «Формула кино», а также издательская группа «Азбука-Аттикус» были объединены в группу компаний под единым управлением Rambler Group. Сегодня в интернет-холдинг миллиардера Александра Мамута входят Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, онлайн-кинотеатр Okko.