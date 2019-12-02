Rambler Group выкупил у основателей Okko долю в компании

Холдинг Rambler Group провел обратный выкуп значительной части доли головной компании группы (ООО «Эпоха диджитал»), принадлежащей ERA Capital. «Доля будет использоваться для общих корпоративных целей, включая программу мотивации топ-менеджмента и ключевых сотрудников», — говорится в пресс-релизе Rambler, поступившем в РБК.
ERA Capital получила долю в Rambler Group в 2018 году после объединения онлайн-кинотеатра Okko с медиаактивами группы и киносетью «Кино Okko». После закрытия сделки, сумма которой не раскрывается, A&NN Александра Мамута и Сбербанк будут владеть равными долями в капитале группы и сохранят паритет в корпоративном управлении. Для выкупа будут использоваться собственные средства Rambler Group.
Как уточнил «Ведомостям» представитель Rambler Александр Дмитриев, доля ERA Capital в холдинге сократилась до 0,92%, после этого представитель компании покинет состав совета директоров Rambler Group.
Источник РБК, близкий к основателям онлайн-кинотеатра Okko, заявил, что в 2015 году «было несколько предложений по выкупу компании за $25–35 млн», но тогда «решили не спешить». «В результате бизнес вырос в несколько раз, и потенциал не исчерпан», — сказал он.
Rambler Group приобрел один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko в марте 2018 года, в обмен на это ERA Capital получила долю в головной компании холдинга. В августе 2019 года в число акционеров холдинга вошел Сбербанк. Доли в холдинге были распределены таким образом: 7% у ERA Capital, по 46,5% у Сбербанка и A&NN Александра Мамута. В феврале прошлого года Rambler&Co, киносети «Синема Парк» и «Формула кино», а также издательская группа «Азбука-Аттикус» были объединены в группу компаний под единым управлением Rambler Group. Сегодня в интернет-холдинг миллиардера Александра Мамута входят Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Service, порталы Rambler, Afisha.Ru, блог-платформа LiveJournal.com, онлайн-кинотеатр Okko.