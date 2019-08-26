Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group

Сбербанк, как и было анонсировано, получил 46,5% Rambler Group. По итогам сделки будет сформирован новый совет директоров медиахолдинга, в который от банка и Александра Мамута войдут по четыре представителя, один — от Era Capital

Анонсированная в апреле сделка по инвестициям Сбербанка в Rambler Group Александра Мамута закрыта, сообщили представитель Сбербанка и медиахолдинга.

Весной Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group. Денежные средства за 46,5-процентный пакет действующим акционерам — AN&N Александра Мамута и Era Capital — выплачены не будут, все средства пойдут на развитие медиахолдинга. Размер инвестиций Сбербанк не объявлял, источники РБК в апреле говорили о 9–11 млрд руб.

В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам. Ранее активы медиахолдинга были заложены по кредиту в банке «Траст». Его предправления Александр Соколов заявлял, что долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей».

В апреле Сбербанк сообщал, что у него и Мамута будут по три места в совете директоров Rambler Group, еще одно место будет у представителя Era Capital. После оформления сделки расклад изменился, утверждают собеседники РБК. По их словам, в действительности в совете будет уже девять директоров: по четыре от банка и Мамута, один от Era Capital.

От Сбербанка в совет войдут первый заместитель предправления банка Лев Хасис и старшие вице-президенты Татьяна Завьялова, Марина Жигалова-Озкан и Андрей Ванин. По квоте бывшего основного владельца — Александр Мамут, гендиректор конструкторского бюро «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент рекламной OMD OM Group Ольга Барская, а также гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян, у которого будет статус независимого директора. От Era Capital в совет номинирована основатель и гендиректор компании Екатерина Лапшина. Итоговый состав совета директоров оптимален с точки зрения экспертизы, которая необходима для стратегического развития проекта и интеграции продуктов и сервисов Rambler Group в экосистему Сбербанка, отметил представитель банка.