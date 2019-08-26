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Сбербанк закрыл сделку по покупке 46,5% Rambler Group
Сбербанк, как и было анонсировано, получил 46,5% Rambler Group. По итогам сделки будет сформирован новый совет директоров медиахолдинга, в который от банка и Александра Мамута войдут по четыре представителя, один — от Era Capital

Анонсированная в апреле сделка по инвестициям Сбербанка в Rambler Group Александра Мамута закрыта, сообщили представитель Сбербанка и медиахолдинга.

Весной Сбербанк объявил об инвестициях в капитал Rambler Group. Денежные средства за 46,5-процентный пакет действующим акционерам — AN&N Александра Мамута и Era Capital — выплачены не будут, все средства пойдут на развитие медиахолдинга. Размер инвестиций Сбербанк не объявлял, источники РБК в апреле говорили о 9–11 млрд руб.

В результате сделки доля Александра Мамута снизилась до 46,5%, доля Era Capital будет 7%. Сделка со Сбербанком позволила Rambler Group рассчитаться по своим долгам. Ранее активы медиахолдинга были заложены по кредиту в банке «Траст». Его предправления Александр Соколов заявлял, что долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей».

В апреле Сбербанк сообщал, что у него и Мамута будут по три места в совете директоров Rambler Group, еще одно место будет у представителя Era Capital. После оформления сделки расклад изменился, утверждают собеседники РБК. По их словам, в действительности в совете будет уже девять директоров: по четыре от банка и Мамута, один от Era Capital.

От Сбербанка в совет войдут первый заместитель предправления банка Лев Хасис и старшие вице-президенты Татьяна Завьялова, Марина Жигалова-Озкан и Андрей Ванин. По квоте бывшего основного владельца — Александр Мамут, гендиректор конструкторского бюро «Стрелка» Денис Леонтьев, вице-президент рекламной OMD OM Group Ольга Барская, а также гендиректор Rambler Group Рафаэль Абрамян, у которого будет статус независимого директора. От Era Capital в совет номинирована основатель и гендиректор компании Екатерина Лапшина. Итоговый состав совета директоров оптимален с точки зрения экспертизы, которая необходима для стратегического развития проекта и интеграции продуктов и сервисов Rambler Group в экосистему Сбербанка, отметил представитель банка.

Бизнес
Греф объяснил решение Сбербанка стать совладельцем Rambler Group

Сбербанк стал совладельцем интернет-изданий Lenta.Ru, Gazeta.Ru, Championat.com, информационного агентства RamblerNewsService, порталов Rambler, Afisha.Ru, блог-платформы Livejournal.com, а также онлайн-кинотеатра Okko. Именно он представляет наибольший интерес для экосистемы Сбербанка, рассказывали весной источники РБК. В сделку не вошла принадлежащая Мамуту и EraCapital сеть кинотеатров, которая сейчас переводится на бренд Okko.

В вышедший на этой неделе отчет PwC о российской индустрии развлечений включена статья Рафаэля Абрамяна, в которой он объясняет, чем активы Rambler Group могут быть полезны Сбербанку. По мнению Абрамяна, клиент Сбербанка сможет, не выходя из банковского приложения, смотреть фильмы, читать новости, покупать билеты в кино и т.д. «Мы все больше склоняемся к тому, что все медийные активы, онлайн-кинотеатр Okko, сервис «Рамблер-Касса», Foodplex, будут интегрированы в одно приложение и тесно связаны с платформой «Сбербанк Онлайн», — отмечал Абрамян.

Rambler Groupне раскрывает свои консолидированные результаты. Прошлогодняя выручка по РСБУ ООО «Рамблер интернет холдинг» в 2018 году, согласно данным СПАРК, снизилась на 17%, до 2,1 млрд руб., прибыль от основной деятельности увеличилась на 34%, до 395 млн руб., чистая прибыль снизилась на 39%, до 72 млн руб.

В рамках сделки этим летом была учреждена новая компания — ООО «Эпоха Диджитал», которое стало головной для российских юрлиц Rambler Group.

Автор: Сергей Соболев
Теги: «Сбербанк», Rambler
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