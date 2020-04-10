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Продюсеры предложили запрет на передачу прав телеканалам и видеосервисам

Продюсеры озвучили правительству возможные меры помощи киноотрасли: по их мнению, необходимо, в частности, законодательно запретить отчуждение прав на контент в пользу телеканалов и онлайн-кинотеатров более чем на три года
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) направила 8 апреля премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором изложила свои меры, которые, по ее мнению, должны помочь киноотрасли, также пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Копия письма, подписанного предправления ассоциации Сергеем Сельяновым, есть в распоряжении РБК, пресс-служба АПКиТ подтвердила ее подлинность. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Что такое АПКиТ

Ассоциация объединяет 35 кинокомпаний, среди которых СТВ, «Среда», «Централ Партнершип», Amedia, Art Pictures Studio, Bazelevs, Star Media, Yellow, Black and White. Вместе все члены АПКиТ, по собственной оценке, производят более половины всего отечественного контента: полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимацию.

Среди предложений в качестве дополнительной меры поддержки ассоциация просит правительство «закрепить на законодательном уровне запрет на полное отчуждение прав в отношении аудиовизуальных произведений в пользу телевещателей, онлайн-платформ и т.д. более чем на три года». Такая инициатива, по замыслу АПКиТ, поможет «ускорить восстановление киноотрасли».

При существующем положении дел продюсерские компании лишаются капитализации, которая обеспечивается «библиотекой», то есть правами и, соответственно, доходами от реализации созданного ими контента, объясняет необходимость этой меры АПКиТ. Справедливой представляется ситуация, при которой по истечении трех лет к продюсерским компаниям возвращаются права либо часть прав или доходов (роялти), объясняет представитель ассоциации.

При этом, уточняют в АПКиТ, не исключается такая модель, когда сами телеканалы или онлайн-кинотеатры осуществляют креативную разработку проекта, а студиям просто заказывают производство. В этом случае все права, как правило, остаются за заказчиком.

Представители Национальной медиа группы (телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», СТС, «Домашний» и др.) и ВГТРК («Россия 1») отказались прокомментировать предложенный продюсерами запрет на отчуждение прав в пользу вещателей. Запросы в пресс-службы «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятница» и др.) и «Первого канала» остались без ответа.

Ассоциация «Интернет-видео», объединяющая крупнейшие отечественные онлайн-кинотеатры, предложенную меру не поддерживает, заявил РБК гендиректор ассоциации Алексей Бырдин. По его словам, цель и механика предложения неясна, и «на первый взгляд, это ничем индустрии не поможет». Представители самих опрошенных РБК видеосервисов — ivi, Okko и «Кинопоиск» — не ответили на запросы.

О чем еще продюсеры попросили правительство

Среди первоочередных мер АПКиТ выделяют внесение кинематографии в число наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслей, финансирование через специальный фонд «замороженных» проектов на общую сумму 500 млн руб., компенсацию до двух третей затрат на оплату труда сотрудников.

Ассоциация также просит ввести «арендную амнистию» — приостановить начисление арендной платы и запретить расторжение договоров аренды для помещений, которые арендуют киностудии. Кроме того, продюсеры рассчитывают на снижение размера отчислений страховых взносов для всех субъектов кинопроизводства (а не только малого и среднего бизнеса) на период действия ограничений и два года после.

Среди бессрочных мер продюсеры предлагают ускорить выделение субсидий на адаптацию и маркетинг проектов для зарубежных рынков, а также поскорее внедрить механизм «ребейтов» — компенсации части затрат иностранным компаниям, снимающим кино и сериалы на территории России. Выделить на это средства бывший министр культуры Владимир Мединский пообещал еще в сентябре 2019 года.

Без государственной поддержки на восстановление кинопроизводства в том объеме, который был еще на начало марта 2020 года, потребуется около пяти лет, предупреждают продюсеры.

Автор: Елизавета Ефимович
Теги: кино, продюсер, права, коронавирус
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