Продюсеры предложили запрет на передачу прав телеканалам и видеосервисам

Продюсеры озвучили правительству возможные меры помощи киноотрасли: по их мнению, необходимо, в частности, законодательно запретить отчуждение прав на контент в пользу телеканалов и онлайн-кинотеатров более чем на три года

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) направила 8 апреля премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором изложила свои меры, которые, по ее мнению, должны помочь киноотрасли, также пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Копия письма, подписанного предправления ассоциации Сергеем Сельяновым, есть в распоряжении РБК, пресс-служба АПКиТ подтвердила ее подлинность. РБК направил запрос в пресс-службу правительства.

Что такое АПКиТ Ассоциация объединяет 35 кинокомпаний, среди которых СТВ, «Среда», «Централ Партнершип», Amedia, Art Pictures Studio, Bazelevs, Star Media, Yellow, Black and White. Вместе все члены АПКиТ, по собственной оценке, производят более половины всего отечественного контента: полнометражные и документальные фильмы, сериалы, анимацию.

Среди предложений в качестве дополнительной меры поддержки ассоциация просит правительство «закрепить на законодательном уровне запрет на полное отчуждение прав в отношении аудиовизуальных произведений в пользу телевещателей, онлайн-платформ и т.д. более чем на три года». Такая инициатива, по замыслу АПКиТ, поможет «ускорить восстановление киноотрасли».

При существующем положении дел продюсерские компании лишаются капитализации, которая обеспечивается «библиотекой», то есть правами и, соответственно, доходами от реализации созданного ими контента, объясняет необходимость этой меры АПКиТ. Справедливой представляется ситуация, при которой по истечении трех лет к продюсерским компаниям возвращаются права либо часть прав или доходов (роялти), объясняет представитель ассоциации.

При этом, уточняют в АПКиТ, не исключается такая модель, когда сами телеканалы или онлайн-кинотеатры осуществляют креативную разработку проекта, а студиям просто заказывают производство. В этом случае все права, как правило, остаются за заказчиком.