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Минкультуры рекомендовало всем кинотеатрам закрыться

Дата предполагаемого закрытия — 23 марта. Ранее Минкультуры уже закрыло все театры, цирки и кинотеатры, которые находятся в его подчинении
Кинотеатр «Иллюзион» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство культуры рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, приказ подписан министром Ольгой Любимовой и уже доведен до властей регионов.

До этого в середине марта министерство уже закрыло все подведомственные ему театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие организации исполнительских искусств. Также свою работу для посетителей предписывалось прекратить музеям и другим организациям, которые осуществляют выставочную деятельность. Регионам было рекомендовано принять те же меры в отношении культурных учреждений, которые находятся в подчинении органов власти.

РБК подсчитал, что в середине этой недели аудитория всех российских кинотеатров снизилась на 43% по сравнению с прошлой неделей. Кассовые сборы, соответственно, тоже уменьшились: по данным на 19 марта (начало киноуик-энда, он длится с четверга до вечера воскресенья), кинотеатры заработали на 47% меньше, чем 12 марта. Кроме того, часть премьер, запланированных на март и апрель, была перенесена на более поздние даты или на неопределенный срок.

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Из-за запрета властей Москвы на одновременное нахождение в помещении не более 50 человек кинотеатры сейчас продают не более 50 билетов на сеанс. Мера была введена 16 марта. Через некоторое время Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о господдержке, так как из-за ограничений посещаемость кинозалов катастрофически упала. В частности, предприниматели попросили предоставить льготные кредиты, снизить тарифы на коммунальные услуги и дать указание о приостановке арендных платежей.

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О проблемах из-за коронавируса также заявляли российские производители кино- и телеконтента. Они сообщали, что не могут проводить съемки в срок, что повлечет за собой сдвиг выхода фильмов в прокат и премьер на телевидении. Ассоциация продюсеров кино и телевидения также обратилась к Мишустину и попросила поддержать отрасль.

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, кинотеатры, Минкультуры России
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