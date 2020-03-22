Минкультуры рекомендовало всем кинотеатрам закрыться

Дата предполагаемого закрытия — 23 марта. Ранее Минкультуры уже закрыло все театры, цирки и кинотеатры, которые находятся в его подчинении

Кинотеатр «Иллюзион» (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Министерство культуры рекомендует кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Это сделано для борьбы с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, приказ подписан министром Ольгой Любимовой и уже доведен до властей регионов.

До этого в середине марта министерство уже закрыло все подведомственные ему театры, филармонии, цирки, кинотеатры и другие организации исполнительских искусств. Также свою работу для посетителей предписывалось прекратить музеям и другим организациям, которые осуществляют выставочную деятельность. Регионам было рекомендовано принять те же меры в отношении культурных учреждений, которые находятся в подчинении органов власти.

РБК подсчитал, что в середине этой недели аудитория всех российских кинотеатров снизилась на 43% по сравнению с прошлой неделей. Кассовые сборы, соответственно, тоже уменьшились: по данным на 19 марта (начало киноуик-энда, он длится с четверга до вечера воскресенья), кинотеатры заработали на 47% меньше, чем 12 марта. Кроме того, часть премьер, запланированных на март и апрель, была перенесена на более поздние даты или на неопределенный срок.