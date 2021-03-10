В Роскомнадзоре разъяснили механизм замедления работы Twitter

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин заверил, что передачи текстовых сообщений ограничения не коснутся

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Замедление работы сервиса Twitter для пользователей из России, о котором объявил 10 марта Роскомнадзор, не коснется текстовых сообщений. Об этом заявил журналистам заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Замглавы Роскомнадзора пояснил, что, выбирая меры воздействия, ведомство ставило своей целью свести к минимуму неудобства для пользователей Twitter. В то же время Субботин добавил, что у Роскомнадзора уже достаточно оснований для полной блокировки социальной сети.

Решение о замедлении доступа к Twitter для пользователей из России в Роскомнадзоре объяснили отказом управляющей соцсетью компании выполнить все требования ведомства об удалении противоправного контента — «склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащего детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».