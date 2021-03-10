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Технологии и медиа ,  
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В Роскомнадзоре разъяснили механизм замедления работы Twitter

Заместитель главы ведомства Вадим Субботин заверил, что передачи текстовых сообщений ограничения не коснутся
Twitter TWTR $68,18 +0,58% Купить
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Замедление работы сервиса Twitter для пользователей из России, о котором объявил 10 марта Роскомнадзор, не коснется текстовых сообщений. Об этом заявил журналистам заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента, без ограничения передачи текстовых сообщений. Таким образом, пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Замглавы Роскомнадзора пояснил, что, выбирая меры воздействия, ведомство ставило своей целью свести к минимуму неудобства для пользователей Twitter. В то же время Субботин добавил, что у Роскомнадзора уже достаточно оснований для полной блокировки социальной сети.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России
Технологии и медиа
Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Решение о замедлении доступа к Twitter для пользователей из России в Роскомнадзоре объяснили отказом управляющей соцсетью компании выполнить все требования ведомства об удалении противоправного контента — «склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащего детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств. Если этой меры окажется недостаточно, то в будущем Роскомнадзор может заблокировать доступ к Twitter.

Российские пользователи Twitter уже заметили ухудшение доступа к своим блогам. На портале Downdetector появились жалобы на долгую загрузку изображений и видео и медленную работу сайта Twitter, а также проблемы с подключением.

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Одновременно с этим перестал открываться сайт самого Роскомнадзора и сайты ряда других государственных структур и ведомств.

Автор
Евгений Калюков
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