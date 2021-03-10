После ограничения Twitter в России «легли» сайты Роскомнадзора и Госдумы

Сайты Госдумы и Совета Федерации, Кремля, правительства и других органов власти начали работать с перебоями. Это произошло после того, как Роскомнадзор объявил о замедлении работы Twitter в России

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После того, как Роскомнадзор объявил о том, что вводит меры против Twitter, сайт ведомства перестал открываться, убедился корреспондент РБК. Проблемы начались и с порталами других государственных ведомств.

У пользователей с разными провайдерами связи не работают разные сайты. Отдельные пользователи сообщают о проблемах с сайтом Госдумы, Кремля и правительства. Также у некоторых пользователей сети перестали загружаться сайты ведомств: Следственного комитета, Минцифры, Минфина и так далее.

Пресс-служба Совета Федерации подтвердила, что со сбоями работает и сайт верхней палаты парламента. «Причины сбоя устанавливаются, проблема будет устранена в ближайшее время», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Сервис Downdetector фиксирует сбои у одного из крупнейших операторов связи в России, Ростелекома. 92% пользователей по состоянию на 12:30 жалуются на подключение к интернету.

Представитель Ростелекома комментируя проблемы с доступом в интернет у пользователей, сообщил, что произошел сбой в работе оборудования. «Проблема локализуется. В ближайшее время работоспособность сети будет восстановлена», — заявили в пресс-службе оператора. Он затруднился сказать, связан ли сбой с тем, что ранее Роскомнадзор заявил, что начал замедлять скорость доступа к Twitter. Позднее, как передает ТАСС, в президент компании Михаил Осеевски все же заявил, что сбои никак не связаны с действями Роскомнадзора. «Это техническая проблема, мы сейчас перегружаем софт, с программами такое бывает», — сказал он и добавил, что проблема возникла с работой маршрутизаторов. В Минцифры, как передает «РИА Новости», также заявили, что сбой доступа к сайтам госведомств оказался связан со сбоем работы маршрутизаторов в сети Ростелекома.