Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российских законов

Ведомство заявило, что соцсеть с 2017 года не удалила почти 3 тыс. материалов с запрещенной информацией на тему самоубийств, порнографии и способов изготовления наркотиков. Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафом

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Роскомнадзор с 2017 года направил в Twitter более 28 тыс. требований об удалении материалов с запрещенной в России информацией, при этом 2862 материала так и не были удалены. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«Twitter злостно нарушает российское законодательство», — отмечается в сообщении ведомства.

За три года социальная сеть не удалила 2336 материалов на тему самоубийств, 352 материала с порнографическими изображениями детей и подростков и 174 материала про изготовление и использование наркотических средств.

В соответствии с российским законодательством, за неудаление запрещенной информации компанию могут оштрафовать на сумму от 800 тыс. до 8 млн руб. В случае повторного нарушения штраф увеличивается до пятой части годовой выручки Twitter.