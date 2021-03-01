Роскомнадзор обвинил Twitter в «злостном нарушении» российских законов

В феврале Twitter заблокировал 69 российских аккаунтов, действия которых, по мнению администрации соцсети, были направлены на «ослабление стабильности и надежности НАТО», и 31 российский аккаунт, которые связаны с Агентством интернет-исследований.
В связи с этим Роскомнадзор потребовал от руководства компании предоставить список из 100 связанных с Россией аккаунтов, к которым был ограничен доступ, и разъяснить причины их блокировки.
25 февраля Общественная палата представила рейтинг интернет-платформ, нарушающих законодательство «в части распространения деструктивного контента», подготовленный вместе с Советом по правам человека. Его возглавили Twitter, Facebook и Instagram, далее расположились YouTube, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники».
В России с 1 февраля действует закон, который обязывает соцсети удалять сообщения с нецензурной лексикой. Он также запрещает публикации, которые содержат данные о гостайне, экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, оправдывают терроризм или призывают к нему. К недопустимому контенту относятся статьи, в которых содержится информация об изготовлении и использовании наркотиков, о способах совершения самоубийства, о дистанционной продаже алкоголя. Помимо этого, запрещены призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также сообщения, которые «оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность».
Согласно подсчетам «Медиалогии», проведенным по просьбе РБК, после вступления в силу поправок, направленных против использования нецензурной брани в соцсетях, таких публикаций стало больше. 1–2 февраля 2021 года в сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием обсценной лексики. Эти цифры сравнили с данными за 3–4 февраля 2020 года, которые также были буднями: в тех же самых соцсетях было зафиксировано 426,5 тыс. нецензурных выражений.
Авторы
Виктория Тютина, Наталия Анисимова