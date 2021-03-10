Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России

С 10 марта скорость работы сервиса микроблогов Twitter для пользователей из России будет замедлена, объявил Роскомнадзор. В сообщении ведомства отмечается, что «первичное замедление скорости работы сервиса» стало мерой, призванной принудить Twitter к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента».

В Роскомнадзоре указали, что «интернет-сервисом Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств».

На первом этапе будет замедлен доступ к Twitter с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств.

В Роскомнадзоре пригрозили, что если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении противоправного контента, то меры воздействия могут быть ужесточены «вплоть до блокировки» доступа к сервису.

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