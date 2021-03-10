Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter

Ведомство может замедлять работу соцсети с помощью оборудования, которое операторов обязали установить по «Закону о суверенном рунете». В компаниях пояснили, что это происходит независмо от операторов

Фото: Omar Marques / Zuma / Global Look Press

Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи, сообщили РБК провайдеры. Ранее ведомство сообщило, что ограничивает скорость работы соцсети из-за несоблюдения российских законов.

Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «о суверенном рунете». Об этом же РБК сообщил источник в еще одном интернет-провайдере.

В АО «ЭР-Телеком Холдинг» пояснили, что меры, принимаемые Роскомнадзором, могут повлиять на загрузку изображения или видео. «Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут незагружаться изображения или видеоконтент», — рассказали в компании.

РБК направил запросы в «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон».