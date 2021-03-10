Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter
Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи, сообщили РБК провайдеры. Ранее ведомство сообщило, что ограничивает скорость работы соцсети из-за несоблюдения российских законов.
Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «о суверенном рунете». Об этом же РБК сообщил источник в еще одном интернет-провайдере.
В АО «ЭР-Телеком Холдинг» пояснили, что меры, принимаемые Роскомнадзором, могут повлиять на загрузку изображения или видео. «Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут незагружаться изображения или видеоконтент», — рассказали в компании.
РБК направил запросы в «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон».