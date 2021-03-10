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Операторы оценили возможности Роскомнадзора по замедлению Twitter

Ведомство может замедлять работу соцсети с помощью оборудования, которое операторов обязали установить по «Закону о суверенном рунете». В компаниях пояснили, что это происходит независмо от операторов
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Фото: Omar Marques / Zuma / Global Look Press
Фото: Omar Marques / Zuma / Global Look Press

Роскомнадзор имеет возможность ограничивать скорость работы Twitter через оборудование, которое установлено на сетях операторов связи, сообщили РБК провайдеры. Ранее ведомство сообщило, что ограничивает скорость работы соцсети из-за несоблюдения российских законов.

Как пояснил РБК источник в одном из крупных интернет-провайдеров, Роскомнадзор может самостоятельно ограничить скорость доступа к Twitter через оборудование, установленное на сетях операторов в рамках так называемого закона «о суверенном рунете». Об этом же РБК сообщил источник в еще одном интернет-провайдере.

В АО «ЭР-Телеком Холдинг» пояснили, что меры, принимаемые Роскомнадзором, могут повлиять на загрузку изображения или видео. «Заявленная инициатива технически реализуема. Она может быть осуществлена независимо от операторов связи. К сожалению, это влияет на качество предоставляемых пользователям услуг. В случае с Twitter могут незагружаться изображения или видеоконтент», — рассказали в компании.

РБК направил запросы в «Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «МегаФон».

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России
Технологии и медиа
Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

Так называемый «Закон о суверенном рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. По нему все операторы России должны установить специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором, через которое ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика в случае возникновения угроз целостности и безопасности работы интернета. Это оборудование также ограничивает доступ к запрещенным в России ресурсам.

Авторы закона позиционировали его как способ защитить рунет в случае возникновения внешних угроз.

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С 10 марта в России замедлена скорость работы Twitter. Роскомнадзор сообщил, что это первичная мера, которая должна принудить соцсеть соблюдать законодательство, а также защитить россиян от «влияния противоправного контента».

Власти России ограничили работу Twitter. Главное
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В ведомстве пояснили, что Twitter несколько лет не удалял контент, который склонял детей к совершению суицида, содержал детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотиков.

Ограничение пока коснется всех мобильных устройств и половины компьютеров. При этом если компания продолжит игнорировать требования по удалению постов, ее могут и вовсе заблокировать на территории России, пригрозили в Роскомнадзоре.

Замглавы ведомства Вадим Субботин сообщил, что другие платформы тоже могут подвергнуться замедлению работы в случае нарушения норм российского законодательства.

Авторы
Анна Балашова, Мария Лисицына
Роскомнадзор Twitter
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