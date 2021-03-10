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Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России

Фото: Kostis Ntantamis / ZUMA / ТАСС
Фото: Kostis Ntantamis / ZUMA / ТАСС

Социальная сеть Twitter может быть заблокирована в России, если продолжит игнорировать законодательство страны. Об этом говорится в заявлении Роскомнадзора.

«В случае продолжения игнорирования интернет-сервисом Twitter требования закона меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока призывы к совершению самоубийств несовершеннолетними, детская порнография, а также информация об использовании наркотических средств не будут удалены», — сообщает Роскомнадзор.

По данным регулятора, Twitter с 2017 года не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также сообщения, содержащие детскую порнографию и информацию о наркотиках. Всего, по данным регулятора, Роскомнадзор направил в компанию 28 тыс. требований об удалении таких публикаций. Однако соцсеть так и не удалила 3168 материалов с запрещенной информацией, отметили в ведомстве.

Роскомнадзор начал замедлять скорость работы Twitter в России
Технологии и медиа
Фото: Jaap Arriens / Zuma / ТАСС

В связи с этим Роскомнадзор объявил, что с 10 марта скорость работы Twitter для пользователей из России будет замедлена, на первом этапе — доступ к сервису с половины компьютеров в России и со всех мобильных устройств.

Ранее регулятор сообщал, что, если Twitter не ограничит доступ к запрещенной информации, интернет-платформа может быть оштрафована на сумму от 800 тыс. до 4 млн руб. В случае повторного нарушения сумма увеличится до десятой части годовой выручки компании.

Twitter Роскомнадзор блокировка запрещенный контент
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