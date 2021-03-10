«Почта России» временно не оказывала ряд услуг из-за сбоя у «Ростелекома»

Фото: Георгий Абашвили / РБК

«Почта России» временно перестала оказывать часть услуг из-за аварии у интернет-провайдера компании. Об этом госкомпания сообщила в Facebook.

«Из-за аварии у нашего интернет-провайдера мы временно не можем принимать оплату банковскими картами и отдавать отправления по коду в СМС — пожалуйста, возьмите с собой паспорт», — пояснили в компании.

Кроме того, в сообщении предприятия говорится, что временно нельзя было оплатить услуги ЖКХ, купить лотерейный билет, а также переводить деньги через систему «Форсаж».

В пресс-службе «Почты России» РБК сообщили, что провайдером компании выступает «Ростелеком».

Позднее представитель «Почты России» заявил РБК, что ситуация нормализовалась и все работает в штатном режиме.