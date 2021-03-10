Эксперты поспорили о проблемах с доступом к RT из-за мер по Twitter

Ограничения Роскомнадзора в отношении Twitter действительно могли повлиять на работу ресурсов с сочетанием t.co в домене, но вряд ли могли сказаться на доступе к сайтам госорганов, считают эксперты

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Опрошенные РБК эксперты оценили версию о том, что принятые Роскомнадзором меры по замедлению Twitter повлияли на работу сайтов с сочетанием t.co в домене (t.co — короткий домен Twitter). Ее выдвинул пользователь под псевдонимом ValdikSS, создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret. Из-за этого, предположил он, под замедление попали в том числе сайты телеканала RT (rt.com), компании Microsoft (microsoft.com) и Reddit (reddit.com).

Член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» и предприниматель в сфере ИТ, в разговоре с РБК допустил, что пользователь может быть прав, но указал, что эта версия никак не объясняет недоступность сайтов госорганов с утра 10 марта, в том числе сайта kremlin.ru: «У них такой строчки в названиях сайта нет, это разные явления».

«Так что то, что сайты госорганов замедлялись и были недоступны, — это одно, другое — замедление сайтов, в имени которых есть строчка t.co, со слов блогера ValdikSS, который, как ему кажется, нашел такой феномен», — заявил Ашманов.

Эксперт отметил, что изначально были разные версии того, почему у клиентов разных провайдеров возникли проблемы с доступом к сайтам. «Первая версия — что кто-то из провайдеров получил приказ Роскомнадзора замедлить Twitter, что-то сделал не так и на какое-то время замедлил доступ к сайтам госорганов. Непонятно, почему это могло быть так: эти сайты в особой зоне хостятся, по особым портам», — считает Ашманов. Вторая версия связана с сообщениями о планах США провести серию кибератак на сайты российских госорганов (об этом, в частности, писала The New York Times). Ашманов отметил, что с ней тоже не согласен.