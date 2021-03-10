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Ограничение работы Twitter ,  
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Эксперты поспорили о проблемах с доступом к RT из-за мер по Twitter

Ограничения Роскомнадзора в отношении Twitter действительно могли повлиять на работу ресурсов с сочетанием t.co в домене, но вряд ли могли сказаться на доступе к сайтам госорганов, считают эксперты
Twitter TWTR $65,01 -4,1% Купить
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Опрошенные РБК эксперты оценили версию о том, что принятые Роскомнадзором меры по замедлению Twitter повлияли на работу сайтов с сочетанием t.co в домене (t.co — короткий домен Twitter). Ее выдвинул пользователь под псевдонимом ValdikSS, создатель бесплатного сервиса обхода блокировок AntiZapret. Из-за этого, предположил он, под замедление попали в том числе сайты телеканала RT (rt.com), компании Microsoft (microsoft.com) и Reddit (reddit.com).

Член Совета по правам человека при президенте Игорь Ашманов, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» и предприниматель в сфере ИТ, в разговоре с РБК допустил, что пользователь может быть прав, но указал, что эта версия никак не объясняет недоступность сайтов госорганов с утра 10 марта, в том числе сайта kremlin.ru: «У них такой строчки в названиях сайта нет, это разные явления».

«Так что то, что сайты госорганов замедлялись и были недоступны, — это одно, другое — замедление сайтов, в имени которых есть строчка t.co, со слов блогера ValdikSS, который, как ему кажется, нашел такой феномен», — заявил Ашманов.

Власти России ограничили работу Twitter. Главное
Технологии и медиа
Фото:Scott Eells / Bloomberg

Эксперт отметил, что изначально были разные версии того, почему у клиентов разных провайдеров возникли проблемы с доступом к сайтам. «Первая версия — что кто-то из провайдеров получил приказ Роскомнадзора замедлить Twitter, что-то сделал не так и на какое-то время замедлил доступ к сайтам госорганов. Непонятно, почему это могло быть так: эти сайты в особой зоне хостятся, по особым портам», — считает Ашманов. Вторая версия связана с сообщениями о планах США провести серию кибератак на сайты российских госорганов (об этом, в частности, писала The New York Times). Ашманов отметил, что с ней тоже не согласен.

Что именно произошло с сайтом kremlin.ru и правительственными ресурсами, сказать сложно, заявил РБК генеральный директор Института исследований интернета Карен Казарян. «В остальном все может действительно работать так, как описал ValdikSS», — считает эксперт.

Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур
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Фото:Игорь Иванко / «Коммерсантъ»

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Казарян описал процедуру, которая происходит в момент соединения с Twitter: «Грубо говоря, вы задаете вопрос, сайт отвечает, вы обмениваетесь небольшим объемом незашифрованной информации. Используется строка с адресом ресурса. Оборудованию нужно анализировать, есть ли в этой строке искомые нам адреса, Twitter либо его инфраструктуры. И отправлять пакетную блокировку, в результате чего соединение сбрасывается». По словам Казаряна, в работе ресурса происходит сбой, но он не блокируется целиком.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу RT.

ИТ-эксперт Михаил Климарев отметил в разговоре с «Новой газетой», что под замедление попали не только rt.com и microsoft.com, но и «огромное количество сайтов», в доменное имя которых входит сочетание t.co. В их числе оказались championat.com, pinterest.com, blogspot.com и другие (около 48 тыс. хостов из миллиона самых популярных сайтов), писал VC.ru со ссылкой на автора Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислава Здольникова.

Под ограничения по ошибке попал и домен GitHub (github-releases.githubusercontent.com). В Роскомнадзоре заявили VC.ru, что замедление сервиса не связано с ограничением работы Twitter. Ведомство не ответило на вопрос о связи между сочетаниями t.co в доменах и замедлениями ресурсов.

Роскомнадзор объявил о решении замедлить работу Twitter утром 10 марта, обвинив соцсеть в том, что она не удаляет противозаконный контент. Ограничение коснется всех мобильных устройств и 50% стационарных. Как пояснил представитель ведомства, используемый механизм предполагает замедление передачи фото- и видеоконтента без ограничения передачи текстовых сообщений.

После ограничения Twitter в России «легли» сайты Роскомнадзора и Госдумы
Технологии и медиа
Фото:Mike Blake / Reuters

После этого у части пользователей интернета в России временно перестали открываться сайты некоторых государственных органов — Госдумы, правительства, самого Роскомнадзора, Следственного комитета, Минцифры, Минфина, Кремля и т.д. На сбои пожаловались клиенты банков, о них предупредила и «Почта России».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, заявил, что у него «все открывалось». В Минцифры сообщили РБК, что проблемы с доступом к сайтам госструктур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». В компании сбой связали с неполадками в работе оборудования. Представитель провайдера затруднился ответить на вопрос о том, связан ли он с ограничениями в отношении Twitter.

Авторы
Евгения Лебедева, Наталия Анисимова
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