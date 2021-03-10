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Песков ответил на сообщения о неработающем сайте Кремля

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В администрации президента видели сообщения о том, что сайт Кремля и страницы ряда других органов власти не открываются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы видели сообщения, но честно говоря, они у нас не подтвердились. У нас все открывается. Сейчас правительство проверю — все работает», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее у пользователей с разными провайдерами связи перестали открываться сайты органов власти. Отдельные пользователи сообщали о проблемах с сайтом Госдумы, Кремля и правительства. У некоторых также перестали загружаться страницы Следственного комитета, Минцифры, Минфина и других ведомств. Пользователи сайта Downdetector пожаловались и на сбои в работе «Ростелекома», одного из крупнейших провайдеров страны.

После ограничения Twitter в России «легли» сайты Роскомнадзора и Госдумы
Технологии и медиа
Фото:Mike Blake / Reuters

Помимо этого перестал открываться сайт Роскомнадзора — после того, как ведомство объявило, что вводит ограничительные меры против Twitter, замедляя скорость работы соцсети для пользователей из России. На первом этапе замедлится доступ к платформе с половины компьютеров в стране и со всех мобильных устройств.

Роскомнадзор сообщал, что эта мера призвана принудить компанию к соблюдению норм российского законодательства и защитить россиян от «влияния противоправного контента». По данным ведомства, Twitter не удалил свыше 3 тыс. запрещенных материалов, несмотря на требования регулятора. Речь идет о контенте, склоняющем несовершеннолетних к совершению самоубийств, а также содержащем детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.

Ведомство также пригрозило ужесточить меры «вплоть до блокировки» доступа к сервису, если Twitter продолжит игнорировать требования об удалении таких материалов.

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