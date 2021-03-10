Минцифры объяснило сбой при доступе к сайтам госструктур

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Министерстве цифрового развития заявили, что проблемы с доступом к сайтам государственных структур связаны со сбоем маршрутизаторов в сети «Ростелекома». Об этом РБК сообщил представитель ведомства.

«По информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — сказал он.

В Минцифры сообщили, что «Ростелеком» предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети.

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