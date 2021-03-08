NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Газета сообщила, что ответ на взлом правительственных сетей США, в которых Вашингтон обвиняет российские спецслужбы, последует в течение трех недель. США также думают о кибератаках на Китай после недавнего взлома Microsoft

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибертатаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.