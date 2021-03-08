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NYT сообщила о готовящейся в США серии кибератак на Россию

Газета сообщила, что ответ на взлом правительственных сетей США, в которых Вашингтон обвиняет российские спецслужбы, последует в течение трех недель. США также думают о кибератаках на Китай после недавнего взлома Microsoft
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Власти США в ближайшие три недели предпримут несколько кибератак против России в ответ на крупномасштабный взлом американских правительственных сетей, обнаруженный в конце 2020 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на знакомых с планами должностных лиц.

Хакерские атаки, как пишет газета, будут скрытными и незаметными для остального мира, но «очевидными для российской разведки, вооруженных сил и президента Владимира Путина».

Кибератаки будут проводится в сочетаниями с экономическими санкциями. По словам собеседников NYT, это станет тем самым ответом администрации президента Джо Байдена на взлом федеральных сетей, о котором Белый Дом неоднократно заявлял ранее.

Созданный ФСБ центр предупредил об угрозе кибератак после обвинений США
Политика
Фото:Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможные ответные кибертатаки против Китая — 2 марта Microsoft сообщила, что китайская хакерская группировка Hafnium, за которой стоят власти КНР, атаковала почтовые сервисы американской компании и пыталась украсть информацию из нескольких организаций и учреждений.

О масштабной хакерской атаке на американские правительственные ведомства и крупные компании стало известно в середине декабря прошлого года. По данным Вашингтона, она продолжалась несколько месяцев, киберпреступники получили доступ в том числе к сетям Минфина и входящего в Министерство торговли национального управления по телекоммуникациям и информации.

Вашингтон возложил ответственность за кибератаку на хакерскую группировку Cozy Bear, работающую на российскую Службу внешней разведки. Позже обнаружилось, что для взлома федеральных сетей хакеры использовали уязвимость в программном обеспечении компании SolarWinds, являющейся подрядчиком Microsoft.

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Bloomberg предупредил о глобальном кризисе из-за уязвимости Microsoft
Технологии и медиа
Фото:Carlo Allegri / Reuters

Президент Microsoft Брэд Смит на слушаниях в сенате США в феврале 2021 года заявил, что у компании есть «солидные» доказательства причастности Москвы к взлому американских сетей.

В Кремле отрицали причастность России к произошедшему и заявляли, что не поддерживают киберпреступность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону сотрудничество в сфере кибербезопасности, но не встретила взаимности.

Bloomberg сообщал, что мартовский взлом почтовых серверов Microsoft затронул около 60 тыс. организаций по всему миру, что превращает его в глобальный кризис кибербезопасности.

Автор
Михаил Котляр
США Россия кибератака
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