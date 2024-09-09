Эксперты назвали возможные причины проблем с регистрацией в Google по СМС

Бойко: проблемы с регистрацией в Google по СМС могут быть связаны с санкциями

Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях о причине проблем с использованием российского номера телефона при создании аккаунта в Google: по их словам, это может быть как результатом блокировок РКН, так и санкций США или сбоя

Фото: Анна Сергеева для РБК

Некоторые пользователи из России столкнулись с проблемами при регистрации нового аккаунта в Google: для подтверждения требуется ввести номер телефона, но при вводе российского кода появляется предупреждение: «Этот номер нельзя использовать для подтверждения».

Профильные телеграм-каналы отмечают, что проблема появляется при проверке, что аккаунт создает человек, а не робот. «Код Дурова» пишет, что для проверки не подходят как российские номера телефонов, так и номера ряда стран СНГ. Окно с проверкой появляется не у всех, а для создания аккаунта номер телефона не обязателен.

Опрошенные РБК эксперты разошлись во мнениях, что может быть причиной таких проблем, однако отмечают, что они появлялись и раньше. Аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко считает наиболее вероятным то, что Google начала исполнять санкции США, согласно которым с 12 сентября американским компаниям и физлицам запрещается оказывать IT-консалтинговые услуги и услуги по проектированию, а также услуги IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего ПО российским организациям и гражданам.

По словам эксперта, некоторые пользователи столкнулись с этой проблемой в августе. Бойко не исключает и вариант технологического сбоя, однако считает его нереалистичным.

«В теории можно попробовать связать проблемы YouTube в России и возникшие проблемы с регистрацией аккаунтов Google. А может быть, кто-то старается добиться того, чтобы российские пользователи более активно переходили на использование российских облачных сервисов — «аналогов» Google», — предполагает аналитик.

Он посоветовал россиянам использовать для создания аккаунта Google зарубежный номер телефона, подчеркивая, что это не гарантирует, что в дальнейшем не будет проблем с доступом к облачным услугам компании.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что сбои устроила не сама Google и что они не вызваны санкциями США. «Это перманентная проблема, что происходит проблема с регистрацией с российских номеров, падает СМС-шлюз, с которого можно это делать», — говорит он. Муртазин предположил, что данный шлюз был заблокирован в России.

Google не комментировала сообщения о неполадках. Роскомнадзор не сообщал о подобной блокировке СМС-шлюза. РБК обратился за комментарием в Роскомнадзор.

В начале августа российские пользователи начали жаловаться на проблемы в работе видеохостинга YouTube. До этого глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство», — говорил он.

В Роскомнадзоре ситуацию прокомментировали схожим образом, указав на нарушения законодательства и «неуважение к нашей стране» со стороны Google. В компании заявили, что проблемы с видеохостингом не являются «результатом каких-либо технических проблем или действий с [их] стороны». Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube.

По данным Mediascope, с начала мая до конца июля российские пользователи в среднем проводили на YouTube не меньше 111 минут в день. С 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа постоянные пользователи из России тратили на сервис примерно 91–92 минуты ежедневно. Показатели начали снижаться «с замедлением YouTube», отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.