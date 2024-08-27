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Технологии и медиа ,  
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Россияне стали меньше времени проводить в YouTube

«Замедление» YouTube привело к падению его популярности среди россиян: пользователи видеохостинга за месяц сократили среднее время просмотра с 52 до 38 минут
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Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля, следует из результатов исследования Mediascope (есть у РБК).

До конца июля россияне в среднем пользовалось YouTube 50–52 минуты — в выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день. Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46 до 38–39% к середине августа.

Значительно сократилось посещение YouTube и среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. Из графиков Mediascope следует, что с начала мая до конца июля российские пользователи YouTube в среднем не проводили на нем меньше 111 минут в день. Однако с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа пользователи из России тратили на YouTube примерно 91–92 минуты ежедневно.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Показатели начали снижаться «с замедлением YouTube», отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), передавал ТАСС. В последние недели россияне сталкиваются с проблемами при использовании YouTube: сайт видеохостинга не заблокирован, однако видеозаписи перестали прогружаться.

Одновременно с этим глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о замедлении скорости загрузки и отметил: «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса», который нарушает российские законы. Впоследствии он утверждал, что «деградация» связана не с мерами российской стороны, а проблемами с хранением данных в российских дата-центрах, которые Google перестала обслуживать. Схожим образом происходящее объясняли в Роскомнадзоре.

YouTube еще в начале лета был на четвертом месте по посещаемости у россиян после «Яндекса», Google и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), отмечал Mediascope. Хотя бы раз в месяц на видеохостинг заходили 78,5% россиян старше 12 лет — 95,6 млн человек. Из всего проводимого в интернете времени 18% приходится на просмотр видео, и 15% принадлежит YouTube, оставляя остальным видеоресурсам только 3%, говорится в отраслевом докладе Минцифры «Интернет в России в 2022–2023 годах. Состояние, тенденции и перспективы развития».

В YouTube ответили на вопросы о проблемах в России так: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны». В 2022 году, после начала Россией военной операции, в YouTube заверили, что не планируют покидать российский рынок, чтобы «доставлять независимые новости».

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Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
YouTube Mediascope замедление
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