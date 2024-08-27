Россияне стали меньше времени проводить в YouTube

«Замедление» YouTube привело к падению его популярности среди россиян: пользователи видеохостинга за месяц сократили среднее время просмотра с 52 до 38 минут

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Среднее количество времени, которое россияне ежедневно проводят на видеохостинге YouTube, упало с конца июля, следует из результатов исследования Mediascope (есть у РБК).

До конца июля россияне в среднем пользовалось YouTube 50–52 минуты — в выборку включены все жители страны, даже те, кто заходит на видеохостинг редко или не пользуется им вовсе. С 29 июля этот показатель впервые за последние месяцы сократился до 49 минут, затем количество времени каждую неделю продолжало падать: до 43, 39 и 38 минут в день. Среднесуточный охват в последний месяц также сократился: со стабильных 45–46 до 38–39% к середине августа.

Значительно сократилось посещение YouTube и среди тех, кто заходил на видеохостинг регулярно. Из графиков Mediascope следует, что с начала мая до конца июля российские пользователи YouTube в среднем не проводили на нем меньше 111 минут в день. Однако с 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа пользователи из России тратили на YouTube примерно 91–92 минуты ежедневно.

Показатели начали снижаться «с замедлением YouTube», отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова на международном конгрессе Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), передавал ТАСС. В последние недели россияне сталкиваются с проблемами при использовании YouTube: сайт видеохостинга не заблокирован, однако видеозаписи перестали прогружаться.

Одновременно с этим глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн рассказал о замедлении скорости загрузки и отметил: «Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса», который нарушает российские законы. Впоследствии он утверждал, что «деградация» связана не с мерами российской стороны, а проблемами с хранением данных в российских дата-центрах, которые Google перестала обслуживать. Схожим образом происходящее объясняли в Роскомнадзоре.

YouTube еще в начале лета был на четвертом месте по посещаемости у россиян после «Яндекса», Google и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), отмечал Mediascope. Хотя бы раз в месяц на видеохостинг заходили 78,5% россиян старше 12 лет — 95,6 млн человек. Из всего проводимого в интернете времени 18% приходится на просмотр видео, и 15% принадлежит YouTube, оставляя остальным видеоресурсам только 3%, говорится в отраслевом докладе Минцифры «Интернет в России в 2022–2023 годах. Состояние, тенденции и перспективы развития».

В YouTube ответили на вопросы о проблемах в России так: «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны». В 2022 году, после начала Россией военной операции, в YouTube заверили, что не планируют покидать российский рынок, чтобы «доставлять независимые новости».