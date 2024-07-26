Роскомнадзор заявил о наличии инструментов для «мотивации» YouTube
Головная компания видеохостинга YouTube — Google — неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров, что является причиной принятия мер по отношению к сервису, заявили РБК в Роскомнадзоре.
«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — говорится в заявлении ведомства.
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