«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTube

Операторы начали устанавливать решения, благодаря которым пользователи могут посмотреть видео на YouTube. Участники рынка считают, что в этом нет правонарушения, так как сервис хотя и «замедляется», но официально не запрещен

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Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в одном из операторов и на телеком-рынке.

Газета также ссылается на сообщения операторов фиксированной связи в Северо-Западном федеральном округе, где говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей и трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

По словам гендиректора оператора «Комфортел» Дмитрия Петрова, некоторые компании пытаются привлечь новых абонентов «за счет использования средств обхода», при этом они рассчитывают, что не понесут ответственность, поскольку YouTube в России официально не запрещен. Президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко также считает, что правонарушений в этих действиях нет. При этом адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина предупредила, что для операторов есть риски привлечения по административным статьям за «манипуляции трафиком».

Российские пользователи с начала августа сообщают, что не могут посмотреть видео на YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о вынужденной «деградации» качества работы сервиса из-за «антироссийской политики» материнской компании Google, но позже объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. «Ростелеком» также связал сбои c проблемами с оборудованием Google, которое не обновлялось после начала военных действий на Украине. В американской компании в ответ заявили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с [их] стороны».

В Роскомнадзоре заявили, что Google нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров, что стало причиной принятия мер по отношению к видеохостингу.

По данным Mediascope, с начала мая до конца июля российские пользователи в среднем проводили на YouTube не меньше 111 минут в день. С 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа постоянные пользователи из России тратили на сервис примерно 91–92 минуты ежедневно. Показатели начали снижаться «с замедлением YouTube», отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.