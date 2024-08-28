 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTube

Операторы начали устанавливать решения, благодаря которым пользователи могут посмотреть видео на YouTube. Участники рынка считают, что в этом нет правонарушения, так как сервис хотя и «замедляется», но официально не запрещен
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские провайдеры начали использовать решения, которые преодолевают замедление YouTube, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в одном из операторов и на телеком-рынке.

Газета также ссылается на сообщения операторов фиксированной связи в Северо-Западном федеральном округе, где говорится, что YouTube на их сетях работает без «дополнительных инструментов» для пользователей и трафик перенаправляется с российских серверов Google на европейские.

По словам гендиректора оператора «Комфортел» Дмитрия Петрова, некоторые компании пытаются привлечь новых абонентов «за счет использования средств обхода», при этом они рассчитывают, что не понесут ответственность, поскольку YouTube в России официально не запрещен. Президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко также считает, что правонарушений в этих действиях нет. При этом адвокат Первой цифровой коллегии адвокатов Москвы Екатерина Абашина предупредила, что для операторов есть риски привлечения по административным статьям за «манипуляции трафиком».

Россияне стали меньше времени проводить в YouTube
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Российские пользователи с начала августа сообщают, что не могут посмотреть видео на YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил о вынужденной «деградации» качества работы сервиса из-за «антироссийской политики» материнской компании Google, но позже объяснил падение скорости загрузки видео проблемами с хранением данных в российских дата-центрах. «Ростелеком» также связал сбои c проблемами с оборудованием Google, которое не обновлялось после начала военных действий на Украине. В американской компании в ответ заявили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с [их] стороны».

В Роскомнадзоре заявили, что Google нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров, что стало причиной принятия мер по отношению к видеохостингу.

По данным Mediascope, с начала мая до конца июля российские пользователи в среднем проводили на YouTube не меньше 111 минут в день. С 29 июля по 4 августа среднее время посещения сайта упало до 107 минут в день, на следующей неделе — до 96 минут. Во второй половине августа постоянные пользователи из России тратили на сервис примерно 91–92 минуты ежедневно. Показатели начали снижаться «с замедлением YouTube», отметила исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
YouTube операторы видео замедление Google
Материалы по теме
Медведев назвал «не очень хорошим», но необходимым ограничение YouTube
Политика
Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube
Технологии и медиа
YouTube сохранил охват на фоне сообщений о замедлении
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 годуПолитика, 08:33
Семьеведение и строевые приемы: что изменится в школах с 1 сентябряПолитика, 08:30
В Госдуме напомнили о штрафах за высадку инвалидов из транспортаОбщество, 08:29
Как работодатели в России борются с «тихими отпусками»Pro, 08:24
«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTubeТехнологии и медиа, 08:13
Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-ПерваяПолитика, 08:04
Промышленность предложила перенести конкурс на модернизацию ТЭС на годБизнес, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В вузах России рассказали о росте популярности «винных специальностей»Вино, 07:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:45
В аэропорту Казани временно ограничили полетыОбщество, 07:43
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 07:39
Над Курской областью сбили украинскую ракетуПолитика, 07:31
Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетахПолитика, 07:28
Два члена команды Трампа устроили перепалку с сотрудником кладбищаПолитика, 07:22