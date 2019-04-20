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Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Александра Мамута
Структуры Сбербанка получат неконтрольный пакет в онлайн-бизнесе холдинга Александра Мамута, рефинансируют долг и обеспечат инвестиции для развития онлайн-кинотеатра Okko
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, рассказали РБК два источника, близких к сделке. По словам одного из них, сделка получила одобрение правления. Другой источник это подтверждает: «Решение было единогласным». Официальное объявление о сделке может состояться на следующей неделе, утверждают источники РБК.

«Стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного пакета акций, но ниже контрольного за cashin инвестиции для обогащения своей экосистемы лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами», — пояснил еще один близкий к сделке источник.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «факт переговоров», отказавшись от дополнительных комментариев. В пресс-службе Rambler Group РБК подтвердили факт переговоров со Сбербанком, отказавшись от дальнейших комментариев.

​Обсуждавшаяся конфигурация сделки предусматривала рефинансирование долга Rambler Group и покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-бизнесе холдинга Александра Мамута, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана, говорит один из собеседников РБК. По его словам, сделка предусматривает существенные инвестиции в Rambler Group. По словам другого источника, для Сбербанка это «шаг к цели стать передовой интернет-компанией» и «решение политической задачи по консолидации интернет-активов»​.

Ранее собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров, утверждал, что в рамках сделки Сбербанк может выкупить у «Траста» долг Rambler, впоследствии структуры банка получат 46% Rambler Group. В феврале предправления «Траста» Александр Соколов заявлял, что долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей». В итоге договорились, что рефинансирование кредитов и покупка доли в капитале — две разные сделки, уточнил источник РБК.

Приоритет для инвестиций Сбербанка — развитие онлайн-кинотеатра Okko, который перешел под контроль Rambler Group весной 2018 года, говорит один из источников РБК. «Онлайн-кинотеатр показывает хорошие финансовые показатели», — говорит собеседник РБК​.

В пресс-службе Okko сообщили, что в 2018 году выручка выросла на 81%, до 2,5 млрд руб. «ТМТ Консалтинг» называет Okko вторым после ivi онлайн-кинотеатром в России с долей рынка 19% по итогам прошлого года (доходы всех онлайн-кинотеатров агентство оценивает в 11 млрд руб.)

В Rambler Group входят интернет-СМИ Gazeta.Ru, Lenta.Ru и Championat.com, агентство Rambler News Services, блог-платформа Livejournal.com, портал Rambler, сервис Afisha.ru, онлайн-кинотеатр Okko, объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» (631 зал в 75 кинотеатрах).

Собеседники РБК говорят, что в периметр сделки Сбербанка с Rambler Group войдут не все активы холдинга Мамута, в частности, Сбербанк не станет совладельцем объединенной сети кинотеатров.

В «Трасте», Сбербанке и Rambler Group на этой неделе отказывались комментировать информацию о переговорах и принятом решении.

В январе 2019 года ежедневная аудитория всех интернет-проектов и приложений Rambler Group на десктопах и мобильных устройствах приближалась к 4,5 млн россиян в возрасте 12-64 лет, проживающих в городах с населением от 100 тыс. человек. По этому показателю группа занимала девятое место среди всех представленных в Рунете холдингов (на первом месте — Mail.Ru Group с 29,9 млн, на пятом — Сбербанк с 9,5 млн человек).

Финансовые показатели Rambler Group не раскрывает. Рейтинговое агентство «Эксперт», которое осенью 2017 года отозвало свои рейтинги одной из ключевых структур группы, в своих оценках ориентировалось только на показатели по РСБУ ООО «Рамблер интернет холдинг», головной компании для интернет-сервисов и онлайн-СМИ: в 2016 году выручка этой компании достигла 2 млрд руб., чистая прибыль — 331 тыс. руб. В 2017 году эти показатели, согласно данным базы СПАРК, были соответственно 2,5 млрд и 117 тыс. руб. Данных за 2018 год нет.

Авторы: Мария Истомина, Евгения Чернышова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: Rambler, «Сбербанк», Александр Мамут, Герман Греф
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