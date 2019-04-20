Сбербанк станет совладельцем интернет-холдинга Александра Мамута

Структуры Сбербанка получат неконтрольный пакет в онлайн-бизнесе холдинга Александра Мамута, рефинансируют долг и обеспечат инвестиции для развития онлайн-кинотеатра Okko

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Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга, рассказали РБК два источника, близких к сделке. По словам одного из них, сделка получила одобрение правления. Другой источник это подтверждает: «Решение было единогласным». Официальное объявление о сделке может состояться на следующей неделе, утверждают источники РБК.

«Стороны ведут переговоры о приобретении группой Сбербанк существенного пакета акций, но ниже контрольного за cashin инвестиции для обогащения своей экосистемы лучшими цифровыми медийно-развлекательными сервисами», — пояснил еще один близкий к сделке источник.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили «факт переговоров», отказавшись от дополнительных комментариев. В пресс-службе Rambler Group РБК подтвердили факт переговоров со Сбербанком, отказавшись от дальнейших комментариев.

​Обсуждавшаяся конфигурация сделки предусматривала рефинансирование долга Rambler Group и покупку структурами Сбербанка неконтрольной доли в интернет-бизнесе холдинга Александра Мамута, а также опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана, говорит один из собеседников РБК. По его словам, сделка предусматривает существенные инвестиции в Rambler Group. По словам другого источника, для Сбербанка это «шаг к цели стать передовой интернет-компанией» и «решение политической задачи по консолидации интернет-активов»​.

Ранее собеседник РБК, знакомый с деталями переговоров, утверждал, что в рамках сделки Сбербанк может выкупить у «Траста» долг Rambler, впоследствии структуры банка получат 46% Rambler Group. В феврале предправления «Траста» Александр Соколов заявлял, что долги компаний Мамута исчисляются «миллиардами рублей». В итоге договорились, что рефинансирование кредитов и покупка доли в капитале — две разные сделки, уточнил источник РБК.