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Технологии и медиа ,  
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СМИ узнали о предложении Генпрокуратуры прекратить дело о правах на Nginx

Ведомство предписало столичной прокуратуре принять меры для устранения нарушений закона, допущенных в ходе досудебного производства
Игорь Сысоев
Игорь Сысоев (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Москвы поставить перед следователями вопрос о прекращении уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

В документе за подписью заместителя генпрокурора Виктора Гриня, как утверждает издание, столичной прокуратуре предписывается принять меры для устранения нарушений закона, допущенных в ходе досудебного производства, о которых ранее заявлял сооснователь Nginx Игорь Сысоев.

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведет к прекращению дела. Однако адвокат основателей Nginx, старший партнер адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов выразил надежду на то, что это все-таки произойдет.

РБК направил запросы в пресс-службу Генпрокуратуры, Nginx и в Lynwood Investments.

Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx
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Александр Мамут

Веб-сервер Nginx изначально распространялся как свободное программное обеспечение. Nginx использовался при разработке таких популярных приложений и сервисов, как Instagram, Pinterest, Netflix, Airbnb. По числу активных веб-сайтов Nginx занимает второе место, уступая лишь Apache, и обгоняет веб-серверы Google и Microsoft. В марте 2019 года компанию за $670 млн приобрела американская F5.

Разработчик Nginx Игорь Сысоев работал в Rambler Group с 2000 по 2011 год сисадмином, а первая версия программы была создана в 2002 году. 12 декабря 2019 года в российском офисе Nginx прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе связанной с бизнесменом Александром Мамутом инвесткомпании Lynwood Investments, которая ранее получила права требования от Rambler Group.

«Nginx является служебным произведением, разработкой которого с начала 2000-х годов в рамках трудовых отношений с «Рамблером» занимался Игорь Сысоев, поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — заявляли тогда в пресс-службе Rambler.

Греф раскритиковал уголовное дело против Nginx
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Однако позднее совет директоров Rambler Group поручил менеджменту компании расторгнуть договор с Lynwood Investments и предложить ей отозвать из правоохранительных органов свое заявление.

24 апреля было объявлено, что единоличным обладателем прав требования к основателям Nginx и их аффилированным лицам является Lynwood Investments.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Nginx, Генпрокуратура
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Rambler передал компании Александра Мамута права требования к Nginx
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Греф заявил о личном участии в разрешении конфликта Nginx и Rambler
Бизнес
Совет директоров Rambler поручил прекратить уголовное дело против Nginx
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