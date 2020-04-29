СМИ узнали о предложении Генпрокуратуры прекратить дело о правах на Nginx

Ведомство предписало столичной прокуратуре принять меры для устранения нарушений закона, допущенных в ходе досудебного производства

Игорь Сысоев (Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»)

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Москвы поставить перед следователями вопрос о прекращении уголовного дела о нарушении авторских прав Rambler Group на разработки Nginx. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на ответ ведомства на запрос замруководителя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова.

В документе за подписью заместителя генпрокурора Виктора Гриня, как утверждает издание, столичной прокуратуре предписывается принять меры для устранения нарушений закона, допущенных в ходе досудебного производства, о которых ранее заявлял сооснователь Nginx Игорь Сысоев.

По словам опрошенных «Ведомостями» экспертов, следователи могут обжаловать требование Генпрокуратуры или исполнить его формально, что не приведет к прекращению дела. Однако адвокат основателей Nginx, старший партнер адвокатского бюро ЗКС Андрей Гривцов выразил надежду на то, что это все-таки произойдет.

РБК направил запросы в пресс-службу Генпрокуратуры, Nginx и в Lynwood Investments.