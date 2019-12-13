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Греф раскритиковал уголовное дело против Nginx по жалобе Rambler
Глава Сбербанка выразил недовольство, отметив, что решаться такие споры должны в арбитражном суде. Накануне в Nginx по делу о нарушении авторских прав прошел обыск. Права на сайт предъявляет связанная с Rambler компания
Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Герман Греф, глава Сбербанка, летом выкупившего 46,5% Rambler, отреагировал на спор, возникший между компанией и веб-сервером Nginx.

«Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — заявил Греф Forbes.

Первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в эфире «Коммерсантъ FM» предложил созвать по этому вопросу внеочередной специальный совет директоров Rambler, чтобы детально разобрать эту ситуацию и посмотреть документы.

По его словам, иск исходит от компании, которая не входит в состав холдинга в Rambler Group. «Права по этим исковым заявлениям и этим исковым требованиям были переданы этой компании много лет назад. В данный момент Rambler не является стороной в этом разбирательстве», — сказал Хасис.

По данным СПАРК, ООО «Рамблер Интернет Холдинг» полностью принадлежит компании «Эпоха диджитал». Ей же принадлежит 20% ООО «Рамблер&КО Медиа», а также 100% «Рамблер БС».

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Накануне в офисе Nginx прошел обыск, который, как сообщал Habr.com, проводился в рамках уголовного дела по статье о нарушении авторских и смежных прав (п. «б», «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ), возбужденного в связи с жалобой Rambler Group. «Мы считаем, что права на Nginx принадлежат компании «Рамблер Интернет Холдинг», входящей в состав Rambler Group», — заявили РБК в пресс-службе холдинга.

Там добавили, что считают Nginx «служебным произведением», разработкой которого с начала 2000-х годов Игорь Сысоев (владелец сайта и одноименной компании) занимался в рамках трудовых отношений с Rambler. «Поэтому любое использование этой программы без согласия Rambler Group является нарушением исключительного права», — отметили в пресс-службе.

В Rambler Сысоев проработал с 2000 по 2011 год. Nginx он создал в 2002 году. Сайт позволяет пользователям не заниматься серверным программированием самостоятельно, а воспользоваться пакетом его услуг. В 2011 году при участии Сысоева была основана NGINX, Inc., которая занималась платной поддержкой пользователей.

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Habr.com предполагал, что истцом по делу выступает Rambler, однако в компании заявили, что заявителем стала Lynwood Investments CY Ltd. Эта компания, как писал РБК, связана с бенефициаром Rambler Александром Мамутом. Представитель истца не ответил, почему он получил право на претензии к Nginx. Там лишь сообщили, что по итогам проверки правоохранительные органы признали «Рамблер Интернет Холдинг»
потерпевшей.

Сооснователь Nginx Максим Коновалов отметил, что по уголовному делу руководство компании проходит в качестве свидетелей, никаких обвинений им пока не предъявили, но мобильные телефоны изъяли. Коновалов заявил, что компания не признает вину, а действия Rambler назвал «обычным рейдерским захватом», отметив, что они несут репутационный ущерб не только технокорпорации, но и бизнес-климату в России.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Rambler Group, Герман Греф
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