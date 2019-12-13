Греф раскритиковал уголовное дело против Nginx по жалобе Rambler

Глава Сбербанка выразил недовольство, отметив, что решаться такие споры должны в арбитражном суде. Накануне в Nginx по делу о нарушении авторских прав прошел обыск. Права на сайт предъявляет связанная с Rambler компания

Герман Греф (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Герман Греф, глава Сбербанка, летом выкупившего 46,5% Rambler, отреагировал на спор, возникший между компанией и веб-сервером Nginx.

«Мне не нравится, что это уголовное разбирательство. Такие споры, на мой взгляд, должны рассматриваться в арбитражном суде», — заявил Греф Forbes.

Первый заместитель председателя правления банка Лев Хасис в эфире «Коммерсантъ FM» предложил созвать по этому вопросу внеочередной специальный совет директоров Rambler, чтобы детально разобрать эту ситуацию и посмотреть документы.

По его словам, иск исходит от компании, которая не входит в состав холдинга в Rambler Group. «Права по этим исковым заявлениям и этим исковым требованиям были переданы этой компании много лет назад. В данный момент Rambler не является стороной в этом разбирательстве», — сказал Хасис.

По данным СПАРК, ООО «Рамблер Интернет Холдинг» полностью принадлежит компании «Эпоха диджитал». Ей же принадлежит 20% ООО «Рамблер&КО Медиа», а также 100% «Рамблер БС».