Роскачество назвало лучшие смартфоны 2018 года

В топ-5 вошли Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max и XS, Galaxy S9 и S9+. При этом Huawei Mate 20 Pro занял седьмое место взамен S8+, опустившегося на девятую строчку

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Специалисты Роскачества совместно с экспертами из Международной ассоциации организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) проверили 415 смартфонов по 229 параметрам качества и безопасности, в итоговый рейтинг вошли 309 моделей. Об этом говорится в пресс-релизе Роскачества, поступившем в РБК.

Лучшим смартфоном 2018 года признан Samsung Galaxy Note 9, второе место занял iPhone XS Max, тройку замыкает iPhone XS. В пятерку также вошли Samsung Galaxy S9 и S9+, шестое место — у Samsung Galaxy S8. С седьмого на девятое место опустился Samsung Galaxy S8+, его место занял Huawei Mate 20 Pro, восьмое место досталось iPhone XR. Десятое место разделили iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro.

Эксперты проверяли эргономику смартфонов, возможности камер, звонки, набор сообщений, воспроизведение музыки, навигацию и работу в интернете. Также специалисты оценивали мощность, многофункциональность, универсальность гаджетов и удобство их интерфейсов. Не остались без внимания и более специфические параметры: сканер отпечатков пальцев, водонепроницаемость, прочность и качество передачи речи в шумной обстановке.

Лидеры по качеству дисплея — iPhone XS Max и XS, а также Sony Xperia XZ3. Высокие баллы получил дисплей Liquid Retina на iPhone XR, он не уступает в качестве Huawei Mate 20 Pro. Новый процессор iPhone XR A12 Bionic занял третье место в рейтинге по скорости после iPhone XS Max и XS, следом идут Huawei Mate 20 Pro и Samsung Note 9, последнее место в десятке — у Google Pixel 3 XL.

В Роскачестве отметили прочность корпуса iPhone XR, в то время как при испытаниях у Huawei Mate 20 Pro разбились дисплей и задняя панель. После погружения в воду микрофон и громкоговоритель Huawei перестали работать, однако проблему удалось устранить при помощи просушки.

Рассматривая работу камер, эксперты отметили качество снимков у iPhone XS и XS Max, iPhone XR, Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 3 XL. При этом качество съемки бюджетного iPhone XR с одной камерой сопоставимо с изображениями, снятыми на более мощные iPhone XS и XS Max, у которых двойная камера. У Huawei Mate 20 Pro получаются отличные изображения в режиме ночной съемки благодаря тройному объективу и светодиодной вспышке.

По скорости зарядки одним из самых быстрых стал Huawei Mate 20 Pro, его батарея заряжается до 100% за 1 час 15 минут и проработает 23 часа. iPhone XS полностью зарядится за 3 часа 15 минут и проработает 25 часов, iPhone XS Max заряжается на 15 минут дольше. Также отличные показатели в работе батареи продемонстрировали One Plus 6, Honor 10 и Xiaomi Mi 8.

В начале ноября Apple сообщила о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого квартала 2018 года. Доход компании за три месяца составил $62,9 млрд, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль на акцию за квартал выросла на 41%, до $2,91.

Отчет Apple был опубликован на фоне презентации новых продуктов, включая смартфоны iPhone XS, XS Max и XR. Apple рассчитывала на высокий спрос, однако ее ожидания не оправдались, поэтому в середине ноября компания решила сократить производство своих новых моделей, сообщали источники газеты The Wall Street Journal (WSJ).

Собеседники японской газеты Nikkei отмечали, что в основном под сокращение попадет бюджетная модель iPhone XR. В конце ноября источники WSJ сообщили, что Apple с начала следующего месяца снизит цены на XR в Японии, чтобы подогреть интерес покупателей к этой модели.