Презентация новых продуктов Apple. Фоторепортаж
Общество, 19:09
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Презентация новых продуктов Apple
Компания Apple во вторник, 30 октября, представила линейку новых продуктов: новый ноутбук MacBook, новую версию компьютера Mac mini, а также iPad Pro. Как прошла презентация — в фоторепортаже РБК
Презентацию новой линейки продуктов Apple провел в Нью-Йорке гендиректор корпорации Тим Кук
В мире 100 млн пользователей компьютеров Apple. Новая версия ноутбука MacBook — Macbook Air c диагональю 13,3 дюймов — получила дисплей Retina и стала легче. Изготовленный из переработанного алюминия аппарат толщиной 15,6 мм весит 1250 г
Новый настольный компьютер Mac mini получил процессоры Intel Core восьмого поколения с четырьмя и шестью ядрами. Базовая модель будет стоить $799. Она оснащена 8 Гб памяти, процессором Core i3 и SSD-накопителем на 128 Гб
Новый Macbook оснащен двухъядерными процессорами Intel Core i5 восьмого поколения. Стоимость базовой модели с двухъядерным Core i5, 8 Гбайт оперативной памяти и 128 Гбайт встроенной памяти — $1199
У нового iPad Pro больше нет кнопки «Домой», но есть новый дисплей Liquid Retina, разъем USB Type-C. Его толщина — 5,9 мм. Объем памяти — до 1 Тбайт. Стоимость 10,5-дюймового планшета в базовой комплектации составит $649, 11-дюймового — $799, 12,9-дюймового — от $999
Кроме того, планшет получил систему распознавания Face ID и новый чип Apple A12X Bionic, который отличается большей производительностью, а также обновленное перо, которое можно заряжать от самого устройства