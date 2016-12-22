Крупнейший сборщик iPhone сократит расходы на фоне падения спроса

Концерн Foxconn хочет уменьшить затраты почти на $3 млрд, узнал Bloomberg. Ранее поставщики смартфонов Apple отчитались о сокращении прогнозов по прибыли из-за низкого спроса

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Тайваньский концерн Foxconn Technology Group, крупнейший сборщик iPhone, планирует сократить расходы и уволить часть персонала в 2019 году из-за «очень сложного года» и ожидаемой конкуренции на рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний документ концерна.

Затраты на производство iPhone урежут на 6 млрд юаней ($860 млн) в следующем году. Всего Foxconn ожидает сокращения расходов на 20 млрд юаней ($2,9 млрд). Концерн также намерен уволить около 10% сотрудников, не относящихся к техническому персоналу. Расходы предстоит урезать почти вполовину от нынешнего уровня — за последние 12 месяцев компания потратила $6,7 млрд.

По оценке Bloomberg, планы Foxconn осложняют ситуацию вокруг Apple и Foxconn. Ранее The Wall Street Journal писала о том, что спрос на новые модели смартфонов от компании из Купертино — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR — оказался ниже планируемого. Из-за этого Apple сократила планы по их выпуску.

На прошлой неделе четыре поставщика iPhone на трех континентах отчитались о сокращении прогнозов по прибыли из-за слабого предложения. Это спровоцировало обвал на рынке акций технологических компаний США. Во вторник падение акций Apple составило 20% от пика стоимости, достигнутого в октябре. ​Акции поставщиков iPhone — Lumentum Holdings Inc. и AMS AG — упали на 33 и 22% соответственно.