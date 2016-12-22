WSJ сообщила о планах Apple снизить цены на iPhone XR в Японии

Корпорация Apple решила со следующей недели снизить цены на iPhone XR в Японии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Компания предложит операторам сотовой связи льготные условия для увеличения продаж устройств, которые являются менее популярными в этой стране, чем iPhone 8. Насколько будет снижена цена, WSJ не уточняет.
Кроме того, по данным издания, Apple планирует возобновить в некоторых регионах продажу iPhone Х. Такое решение принято из-за низкой популярности iPhone XS и iPhone XS Max и из-за контракта, в рамках которого Apple должна выкупить у поставщика экранов OLED — Samsung Display Co. — определенное количество дисплеев. Из-за слабого спроса на новые модели Apple не смогла выкупить необходимый минимум.
В начале ноября японская газета Nikkei сообщила, что производство iPhone XR будет сокращено из-за низкого спроса. Взамен, по данным источников издания, компания увеличила выпуск iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Позже WSJ сообщила, что Apple сократила производство трех новых моделей. По данным издания, корпорации стало сложнее рассчитывать, сколько компонентов и готовых изделий потребуется, чтобы удовлетворить спрос потребителей по всему миру.
Apple представила бюджетный iPhone XR и флагманские iPhone XS и iPhone XS Max в середине сентября. В России iPhone XR поступил в продажу 26 октября, цена составляет от 64 990 руб.
iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Вскоре после начала продаж пользователи стали жаловаться на недостатки смартфона. В январе Nikkei Asian Review сообщило, что Apple решила в два раза уменьшить план производства iPhone X в первом квартале 2018 года из-за низких продаж: по данным издания, вместо изначально запланированных к выпуску 40 млн смартфонов было выпущено 20 млн iPhone X.