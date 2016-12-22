WSJ узнала о сокращении выпуска трех новых моделей iPhone

Apple пошла на такие меры из-за того, что спрос на все представленные в сентябре модели оказался ниже предполагаемого. План по производству iPhone XR в октябре сократили почти на треть и продолжат сворачивать дальше

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В последние недели американская Apple сократила производство представленных в октябре трех моделей iPhone и намерена продолжить сокращение. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, спрос на iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR оказался ниже планируемого. Также решение Apple предложить в осенний сезон 2018 года больше моделей, чем обычно, привело к тому, что корпорации стало сложнее рассчитывать, сколько компонентов и готовых изделий потребуется, чтобы удовлетворить спрос потребителей по всему миру.

Наибольшие проблемы возникли с iPhone XR: в октябре план производства этой модели сократился почти на треть. А на прошлой неделе Apple предупредила некоторых своих поставщиков о возможном дальнейшем сокращении производства этой модели.

В Apple отказались комментировать информацию о сокращении производства.

Один из крупнейших сборщиков Apple в Китае — компания Foxconn Technology Co. — сократил количество сверхурочных, которые традиционно вводила в периоды вслед за презентациями новинок. Из-за этого из компании ушли тысячи рабочих, которые получали основной доход именно за сверхурочную работу.

Издание также ссылается на топ-менеджеров Apple, которые рассказали, что сокращение производства вызвало разочарование среди поставщиков и обеспокоенность по поводу способности американской корпорации прогнозировать спрос.

О том, что Apple решила сократить производство iPhone XR, в начале ноября сообщила японcкая газета Nikkei. Ее источники уточнили, что взамен американская компания увеличила выпуск iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

В середине сентября американская компания представила три новых смартфона: бюджетный iPhone XR и флагманские iPhone XS и iPhone XS Max. iPhone XR оснащен IPS-экраном диагональю 6,1 дюйма. Две другие модели — OLED-дисплеем с диагональю 5,8 и 6,5 соответственно.