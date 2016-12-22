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СМИ узнали о сокращении производства iPhone XR из-за низкого спроса
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СМИ узнали о сокращении производства iPhone XR из-за низкого спроса
Технологии и медиа, 17:35
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СМИ узнали о сокращении производства iPhone XR из-за низкого спроса

Компания Apple решила сократить производство смартфонов iPhone XR из-за низкого спроса на данную модель, при этом в корпорации увеличили заказы на более старые iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Об этом сообщают источники газеты Nikkei.

По их словам, компания Foxconn, собирающая смартфоны Apple, изначально намеревалась выпускать iPhone XR на 60 сборочных линиях, но в последнее время использовала только около 45 из них. Источники добавили, что «основной покупатель сообщил, что ему пока не нужно производить так много [iPhone XR].

Собеседники газеты уточняют, что теперь Foxconn будет собирать на 100 тыс. iPhone XR в день меньше, так как спрос на них оказался на 20–25% ниже прогнозов. Nikkei отмечает, что в похожую ситуацию попал Pegatron, другой сборщик смартфонов Apple.

Презентация новых продуктов Apple. Фоторепортаж Еще 2 фото
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Вместе с тем американская корпорация попросила поставщиков увеличить производство iPhone 8 и iPhone 8 Plus, цена на которые на 20% ниже, чем XR. По словам одного из источников, поставщики получили заказы на дополнительные 5 млн смартфонов данных моделей, хотя изначально Apple планировала выпустить 20 млн таких устройств.

Впервые Apple продемонстрировала свою бюджетную модель iPhone XR с IPS-экраном диагональю 6,1 дюйма на презентации 12 сентября. Смартфон оснащен последним процессором Apple A12 Bionic, основной камерой на 12 мегапикселей и поддержкой Face ID. Смартфон доступен в шести цветах и с тремя объемами памяти: на 64, 128 и 256 Гб. В России iPhone XR поступил в продажу 26 октября, цена составляет от 64 990 руб.

Теги: iPhone , Apple , продажи
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