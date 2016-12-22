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Apple объявила о рекордной выручке и прибыли по итогам квартала
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Apple объявила о рекордной выручке и прибыли по итогам квартала
Бизнес, 01:53
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Apple объявила о рекордной выручке и прибыли по итогам квартала
Доход компании за три месяца увеличился на 20% по сравнению с прошлогодними показателями и составил $62,9 млрд. Размер чистой прибыли на акцию за квартал в Apple оценили в $2,91. Это новый абсолютный рекорд, подчеркнули в компании
Фото: Mark Lennihan / AP

Apple отчиталась о рекордной выручке и прибыли по итогам четвертого финансового квартала, затершегося 29 сентября. Об этом говорится в соответствующем пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Согласно ему, доход компании за три месяца составил $62,9 млрд. Это, как подчеркнули в Apple, на 20% больше по сравнению с показателями 2017 года. Чистая прибыль на акцию за квартал, по оценкам специалистов, при этом составила $2,91 (рост на 41%). Международные продажи, по информации представителей корпорации, составили 61% от квартального дохода.

В целом же доходность от сервисов Apple достигла абсолютного рекорда и составила $10 млрд, говорится в пресс-релизе. Таким образом, исключая единовременную благоприятную корректировку в размере $640 млн, которая была учтена в четвертом квартале прошлого финансового года, доходность от сервисов компании выросла с $7,9 млрд в четвертом квартале 2017 года до $10 млрд в четвертом квартале 2018 финансового года, увеличившись на 27%, подчеркнули представители компании.

Еще один «рекодный квартал» Apple поприветствовал глава корпорации Тим Кук. «В этом году мы поставили наше двухмиллиардное iOS-устройство, отметили десятую годовщину App Store и достигли самых серьезных показателей по доходности и стоимости акций в истории Apple», — отметил он.

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В корпорации, как уточняется в пресс-релизе, уже сделали прогнозы на первый квартал следующего года. Согласно им, в первые месяцы 2019 года Apple ожидает доход на уровне от $89 млрд до $93 млрд. Валовая квартальная прибыль в этот же период, по оценкам представителей компании, должна быть на уровне от 38% до 38,5%.

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Ранее, 12 cентября, компания Apple представила новые iPhone XS, XS Max и XR, а также обновленные Apple Watch 4. Спустя месяц, 30 октября, корпорация также показала новую бюджетную версию ноутбука MacBook — MacBook Air с экраном Retina, новый iPad Pro и новую версию компьютера Mac mini.

До этого, в августе, рыночная капитализация Apple на бирже NASDAQ превысила $1 трлн и составила $1,006 трлн. Компания стала одной из самых дорогих в мире.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Apple , выручка , прибыль
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